Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 1 Coinexx-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.33 × 3 ICMarketsEU-MT5-2 0.38 × 8 StriforLLC-Live 0.50 × 2 RoboForex-ECN 0.63 × 238 ClonTrader-Live 0.83 × 6 Exness-MT5Real28 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 1.08 × 196 Pepperstone-MT5-Live01 2.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 2.14 × 174 ICMarketsSC-MT5-2 2.72 × 295 OctaFX-Real2 3.20 × 5 AdmiralMarkets-Live 3.20 × 40 Exness-MT5Real5 3.27 × 84 ICTrading-MT5-4 3.39 × 89 Exness-MT5Real10 3.54 × 13 Exness-MT5Real33 3.72 × 195 BabilFinancial-LIVE 4.00 × 1 Exness-MT5Real19 4.00 × 44 TradeMaxGlobal-Live 4.25 × 48 FBS-Real 5.25 × 4 FPMarketsLLC-Live 5.55 × 84 OANDA-Live-1 6.75 × 36 STARTRADERINTL-Live 6.90 × 10