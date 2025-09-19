SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CL GS C201 XAUUSD ai 7479P
Kwok Hung Johnson Tam

CL GS C201 XAUUSD ai 7479P

Kwok Hung Johnson Tam
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 11%
Pepperstone-Edge11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
245
Bénéfice trades:
166 (67.75%)
Perte trades:
79 (32.24%)
Meilleure transaction:
56.10 USD
Pire transaction:
-46.20 USD
Bénéfice brut:
930.72 USD (23 478 pips)
Perte brute:
-604.73 USD (28 311 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (13.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
83.86 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
11.47%
Charge de dépôt maximale:
17.15%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
216
Temps de détention moyen:
19 minutes
Facteur de récupération:
3.35
Longs trades:
245 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
1.33 USD
Bénéfice moyen:
5.61 USD
Perte moyenne:
-7.65 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-42.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-83.75 USD (3)
Croissance mensuelle:
10.87%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.96 USD
Maximal:
97.21 USD (2.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.92% (97.21 USD)
Par fonds propres:
9.85% (323.31 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 245
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 326
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -4.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +56.10 USD
Pire transaction: -46 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +13.15 USD
Perte consécutive maximale: -42.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07
0.00 × 1
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 14
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.25 × 154
Axi-US12-Live
1.29 × 7
ICMarketsSC-Live05
1.52 × 1946
Pepperstone-Edge11
1.82 × 710
Tickmill-Live05
1.95 × 1861
Pepperstone-Demo02
2.27 × 11
Pepperstone-Edge02
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
3.75 × 56
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 1
Pepperstone-Edge05
4.07 × 44
ICMarkets-Live20
4.11 × 9
ICMarkets-Live10
4.50 × 44
ICMarketsSC-Live06
5.00 × 2
ICMarkets-Live04
8.50 × 2
ICMarketsSC-Live16
9.00 × 1
FBS-Real-7
13.00 × 4
6 plus...
Date start : 19 Sep 2025

Initial deposit: US$3000

GS C201 AI assisted bias setting

Aucun avis
2025.09.23 01:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 08:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 04:10
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.19 04:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 04:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
