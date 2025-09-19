SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Soldiers
Denis Lopez Perez

Soldiers

Denis Lopez Perez
0 avis
117 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -45%
Forex.com-Live 120
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
32
Bénéfice trades:
14 (43.75%)
Perte trades:
18 (56.25%)
Meilleure transaction:
19.00 USD
Pire transaction:
-23.20 USD
Bénéfice brut:
103.49 USD (8 437 pips)
Perte brute:
-153.22 USD (13 301 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (26.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
26.76 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
48.36%
Charge de dépôt maximale:
99.10%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.65
Longs trades:
9 (28.13%)
Courts trades:
23 (71.88%)
Facteur de profit:
0.68
Rendement attendu:
-1.55 USD
Bénéfice moyen:
7.39 USD
Perte moyenne:
-8.51 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-54.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-54.36 USD (6)
Croissance mensuelle:
-20.84%
Algo trading:
37%
Prélèvement par solde:
Absolu:
76.49 USD
Maximal:
76.49 USD (76.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.72% (76.49 USD)
Par fonds propres:
9.94% (5.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 7
EURUSD 7
GBPJPY 6
USDJPY 4
AUDUSD 3
GBPUSD 2
NZDUSD 2
AUDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD -23
EURUSD -5
GBPJPY -38
USDJPY 7
AUDUSD -18
GBPUSD 19
NZDUSD 8
AUDCAD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD -3.3K
EURUSD -891
GBPJPY -3.3K
USDJPY 1K
AUDUSD 274
GBPUSD 960
NZDUSD 397
AUDCAD -4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.00 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +26.76 USD
Perte consécutive maximale: -54.36 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Forex.com-Live 120" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Forex.com-Live 123
0.08 × 12
Forex.com-Live 125
0.11 × 9
OANDA-v20 Live-1
0.60 × 78
OANDA-v20 Live-2
0.75 × 8
Never give up
Aucun avis
2025.10.08 08:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 00:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 22:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 21:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 02:57
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 2.12% of days out of the 803 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 02:57
80% of trades performed within 11 days. This comprises 1.37% of days out of the 803 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 02:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.19 02:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
