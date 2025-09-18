SignauxSections
JpW TrackRecord

Joao Paulo Vinagre Alves Cirqueira
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
Swissquote-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
35
Bénéfice trades:
30 (85.71%)
Perte trades:
5 (14.29%)
Meilleure transaction:
14.15 USD
Pire transaction:
-58.40 USD
Bénéfice brut:
157.26 USD (112 795 pips)
Perte brute:
-124.17 USD (71 955 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (88.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
88.55 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
97.35%
Charge de dépôt maximale:
173.90%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.32
Longs trades:
11 (31.43%)
Courts trades:
24 (68.57%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
0.95 USD
Bénéfice moyen:
5.24 USD
Perte moyenne:
-24.83 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-102.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-102.54 USD (2)
Croissance mensuelle:
11.28%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
102.54 USD (48.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.90% (102.54 USD)
Par fonds propres:
62.23% (352.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 30
EURUSD 2
USDJPY 2
NZDUSD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 32
EURUSD 1
USDJPY 0
NZDUSD -1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 41K
EURUSD 117
USDJPY 52
NZDUSD -47
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.15 USD
Pire transaction: -58 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +88.55 USD
Perte consécutive maximale: -102.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 35
SwissquoteLtd-Server
0.30 × 456
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 262
ForexTimeFXTM-MT5
0.62 × 34
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.68 × 6163
Swissquote-Server
2.13 × 15189
FxPro-ECN
3.79 × 29
Alpari-MT5
4.00 × 1
Aucun avis
2025.09.26 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 17:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 19:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 01:57
Share of trading days is too low
2025.09.19 01:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.19 00:57
Share of trading days is too low
2025.09.19 00:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 23:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 23:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 23:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
