Luis Goncalves

ApexTrader

Luis Goncalves
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -68%
SevenStarMarkeets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
100
Bénéfice trades:
43 (43.00%)
Perte trades:
57 (57.00%)
Meilleure transaction:
27.73 USD
Pire transaction:
-76.42 USD
Bénéfice brut:
104.90 USD (354 636 pips)
Perte brute:
-212.31 USD (253 625 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (30.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
31.04 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
58.08%
Charge de dépôt maximale:
168.73%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
70
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.60
Longs trades:
47 (47.00%)
Courts trades:
53 (53.00%)
Facteur de profit:
0.49
Rendement attendu:
-1.07 USD
Bénéfice moyen:
2.44 USD
Perte moyenne:
-3.72 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-98.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-98.47 USD (13)
Croissance mensuelle:
-67.65%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
119.63 USD
Maximal:
178.86 USD (112.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
85.29% (178.86 USD)
Par fonds propres:
65.47% (105.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WS30 84
NDX 6
EURJPY 5
EURUSD 2
XAUUSD 2
NZDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WS30 25
NDX -120
EURJPY -11
EURUSD -1
XAUUSD 0
NZDJPY -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WS30 119K
NDX -17K
EURJPY -556
EURUSD -38
XAUUSD 2
NZDJPY -64
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.73 USD
Pire transaction: -76 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +30.65 USD
Perte consécutive maximale: -98.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SevenStarMarkeets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Apex Index & Forex is a disciplined manual strategy trading major global indices and forex pairs. We believe performance comes from strategic patience, not constant activity. Our method combines macro and technical analysis to identify high-probability momentum setups, enforced by strict risk management protocols. This calculated approach aims to navigate volatility for consistent, risk-aware returns. The path to the apex is a marathon.
Aucun avis
2025.09.24 06:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 04:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 17:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 21:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 20:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 16:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 00:57
Share of trading days is too low
2025.09.19 00:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 21:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 21:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 20:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.18 20:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 20:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ApexTrader
30 USD par mois
-68%
0
0
USD
44
USD
2
0%
100
43%
58%
0.49
-1.07
USD
85%
1:500
