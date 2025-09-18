SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Messina Atlantic Pearl
Walter Joseph Dillard

Messina Atlantic Pearl

Walter Joseph Dillard
0 avis
Fiabilité
48 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 3%
AtlanticPearl-Live 1
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
395
Bénéfice trades:
273 (69.11%)
Perte trades:
122 (30.89%)
Meilleure transaction:
127.02 USD
Pire transaction:
-453.57 USD
Bénéfice brut:
3 769.73 USD (119 268 pips)
Perte brute:
-3 487.85 USD (64 821 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (186.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
350.80 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
43.02%
Dernier trade:
26 il y a des minutes
Trades par semaine:
74
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.34
Longs trades:
220 (55.70%)
Courts trades:
175 (44.30%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.71 USD
Bénéfice moyen:
13.81 USD
Perte moyenne:
-28.59 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-397.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-651.17 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.63%
Prévision annuelle:
31.86%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
242.71 USD
Maximal:
825.81 USD (7.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.79% (825.81 USD)
Par fonds propres:
4.36% (458.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 225
EURCHF 31
EURSGD 24
GBPNZD 23
GBPAUD 16
EURUSD 13
EURNZD 11
EURAUD 11
NZDUSD 10
USDCAD 9
CADCHF 6
EURCAD 4
NZDCAD 3
NZDCHF 3
GBPCAD 2
USDCHF 2
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -311
EURCHF 65
EURSGD 34
GBPNZD 20
GBPAUD 19
EURUSD 140
EURNZD 137
EURAUD 17
NZDUSD 87
USDCAD 11
CADCHF 14
EURCAD 31
NZDCAD 4
NZDCHF 7
GBPCAD 3
USDCHF -4
GBPUSD 9
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 34K
EURCHF 3.1K
EURSGD 2K
GBPNZD 2.1K
GBPAUD 298
EURUSD 3K
EURNZD 5.7K
EURAUD -1.8K
NZDUSD 3.1K
USDCAD 251
CADCHF 631
EURCAD 1.6K
NZDCAD 310
NZDCHF 305
GBPCAD 215
USDCHF -167
GBPUSD 189
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +127.02 USD
Pire transaction: -454 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +186.66 USD
Perte consécutive maximale: -397.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AtlanticPearl-Live 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live08
0.00 × 2
Weltrade-Live
4.00 × 14
For monitoring purposes only. 
Aucun avis
2025.09.25 09:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 332 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 19:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 13:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 19:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 13:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.62% of days out of 325 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.