Abdussuhud

Maxco

Abdussuhud
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 22%
Maxco-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
276
Bénéfice trades:
215 (77.89%)
Perte trades:
61 (22.10%)
Meilleure transaction:
898.40 USD
Pire transaction:
-3 821.00 USD
Bénéfice brut:
17 231.01 USD (63 680 pips)
Perte brute:
-24 907.93 USD (93 744 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (1 979.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 979.40 USD (28)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
91.15%
Charge de dépôt maximale:
5.21%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
-0.44
Longs trades:
161 (58.33%)
Courts trades:
115 (41.67%)
Facteur de profit:
0.69
Rendement attendu:
-27.81 USD
Bénéfice moyen:
80.14 USD
Perte moyenne:
-408.33 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-10 501.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-10 501.00 USD (6)
Croissance mensuelle:
-27.01%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
61%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8 690.19 USD
Maximal:
17 567.80 USD (93.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.63% (16 380.06 USD)
Par fonds propres:
14.55% (4 371.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDs 192
EURUSDs 32
AUDUSDs 26
EURGBPs 15
USDCHFs 4
USDJPYs 3
EURJPYs 2
NAS100.N 1
USDCADs 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDs -10K
EURUSDs 1.7K
AUDUSDs 801
EURGBPs 625
USDCHFs -786
USDJPYs 212
EURJPYs -4
NAS100.N 58
USDCADs 200
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDs -38K
EURUSDs 2.2K
AUDUSDs 1.9K
EURGBPs 147
USDCHFs -121
USDJPYs 439
EURJPYs -62
NAS100.N 2.9K
USDCADs 138
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +898.40 USD
Pire transaction: -3 821 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +1 979.40 USD
Perte consécutive maximale: -10 501.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Maxco-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Growing By Doing
Aucun avis
2025.09.18 12:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.36% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
Copier

