SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Stable Trading
Jeevanantham Duraisamy

Stable Trading

Jeevanantham Duraisamy
0 avis
Fiabilité
119 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 36 USD par mois
croissance depuis 2023 149%
Tickmill-Live02
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 103
Bénéfice trades:
1 278 (60.77%)
Perte trades:
825 (39.23%)
Meilleure transaction:
808.16 USD
Pire transaction:
-845.18 USD
Bénéfice brut:
21 016.60 USD (440 307 pips)
Perte brute:
-17 388.68 USD (381 574 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (262.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
834.74 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
15.35%
Charge de dépôt maximale:
1.22%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
3.80
Longs trades:
1 104 (52.50%)
Courts trades:
999 (47.50%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
1.73 USD
Bénéfice moyen:
16.44 USD
Perte moyenne:
-21.08 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-738.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-886.77 USD (6)
Croissance mensuelle:
21.96%
Prévision annuelle:
266.46%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
615.06 USD
Maximal:
955.34 USD (9.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
55.59% (868.08 USD)
Par fonds propres:
3.46% (45.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1256
GBPJPY 57
GBPUSD 57
USDJPY 50
EURJPY 49
USDCHF 47
USDCAD 45
CHFJPY 43
EURUSD 38
AUDUSD 33
GBPNZD 33
GBPCHF 32
NZDUSD 31
AUDJPY 30
EURCAD 29
GBPCAD 25
NZDJPY 24
EURNZD 23
AUDCAD 22
EURAUD 22
EURCHF 21
AUDNZD 21
GBPAUD 19
EURGBP 15
CADCHF 14
NZDCAD 13
XTIUSD 13
CADJPY 13
AUDCHF 12
NZDCHF 10
DE40 2
NZDSGD 1
US30 1
US500 1
XAGUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
GBPJPY 359
GBPUSD -86
USDJPY -21
EURJPY -123
USDCHF -199
USDCAD 69
CHFJPY 397
EURUSD 241
AUDUSD 330
GBPNZD 322
GBPCHF 151
NZDUSD 116
AUDJPY 38
EURCAD 208
GBPCAD 0
NZDJPY 88
EURNZD -16
AUDCAD -235
EURAUD 85
EURCHF 178
AUDNZD 92
GBPAUD 3
EURGBP 96
CADCHF 149
NZDCAD -51
XTIUSD 119
CADJPY 120
AUDCHF 79
NZDCHF 37
DE40 0
NZDSGD 0
US30 0
US500 0
XAGUSD -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
GBPJPY 7.2K
GBPUSD 1.7K
USDJPY 480
EURJPY -2.9K
USDCHF -1.6K
USDCAD -299
CHFJPY 11K
EURUSD 4.4K
AUDUSD 2.1K
GBPNZD 11K
GBPCHF 1.1K
NZDUSD 544
AUDJPY 96
EURCAD 3.6K
GBPCAD -1.5K
NZDJPY 2.3K
EURNZD -2.5K
AUDCAD -182
EURAUD 2.4K
EURCHF 978
AUDNZD 1.8K
GBPAUD -39
EURGBP 1.2K
CADCHF 1.7K
NZDCAD 160
XTIUSD 292
CADJPY 2.1K
AUDCHF 372
NZDCHF 657
DE40 -916
NZDSGD 4
US30 1.3K
US500 861
XAGUSD -35
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +808.16 USD
Pire transaction: -845 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +262.41 USD
Perte consécutive maximale: -738.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 2
XMUK-Real 15
0.00 × 1
Swissquote-Real1
0.00 × 1
ProtonCapital-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.07 × 27
BlackBullMarkets-Live
0.08 × 40
AdmiralMarkets-Live3
0.13 × 317
IronFXBM-Real4
0.20 × 5
UniverseWheel-Live
0.33 × 501
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.39 × 75
Hankotrade-Live
0.46 × 138
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
Exness-Real3
0.51 × 59
MocazFinancial-Live
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.61 × 49772
ICMarkets-Live07
0.64 × 152
TradersWay-Live 2
0.65 × 85
TickmillUK-Live03
0.66 × 3561
ICMarkets-Live18
0.68 × 319
ICMarketsSC-Live01
0.69 × 16
ForexTime-ECN
0.73 × 26
TradeWise-LiveUS
0.75 × 557
Tickmill-Live09
0.75 × 695
295 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.18 12:05
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 2.31% of days out of 821 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 12:05
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Stable Trading
36 USD par mois
149%
0
0
USD
1.3K
USD
119
0%
2 103
60%
15%
1.20
1.73
USD
56%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.