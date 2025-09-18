SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / VinafunderVIP
Tran Huu Thang

VinafunderVIP

Tran Huu Thang
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -24%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
441
Bénéfice trades:
312 (70.74%)
Perte trades:
129 (29.25%)
Meilleure transaction:
22.52 USD
Pire transaction:
-38.77 USD
Bénéfice brut:
462.83 USD (240 119 pips)
Perte brute:
-626.99 USD (146 043 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (42.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
61.65 USD (29)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
121.23%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
147
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
-0.49
Longs trades:
280 (63.49%)
Courts trades:
161 (36.51%)
Facteur de profit:
0.74
Rendement attendu:
-0.37 USD
Bénéfice moyen:
1.48 USD
Perte moyenne:
-4.86 USD
Pertes consécutives maximales:
29 (-40.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-260.22 USD (8)
Croissance mensuelle:
-29.43%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
164.16 USD
Maximal:
336.59 USD (30.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.56% (336.59 USD)
Par fonds propres:
79.69% (595.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 36
CHFJPY 26
EURGBP 23
GBPCAD 20
EURCAD 20
GBPCHF 19
AUDNZD 18
GBPNZD 17
USDCHF 17
CADCHF 17
NZDCHF 16
EURNZD 16
EURJPY 16
AUDUSD 14
GBPAUD 14
USDJPY 14
GBPJPY 14
NZDUSD 14
USDCAD 14
EURUSD 11
EURCHF 11
DE30 10
AUDCHF 10
AUDJPY 10
EURAUD 8
NZDCAD 6
NZDJPY 6
CADJPY 6
AUDCAD 5
BTCUSD 4
XAUUSD 4
US30 3
USOIL 1
AUS200 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -108
CHFJPY -10
EURGBP -12
GBPCAD 6
EURCAD 11
GBPCHF -3
AUDNZD 2
GBPNZD 14
USDCHF 14
CADCHF 9
NZDCHF 12
EURNZD 21
EURJPY 1
AUDUSD 11
GBPAUD 3
USDJPY 8
GBPJPY 16
NZDUSD -112
USDCAD -22
EURUSD 2
EURCHF 9
DE30 8
AUDCHF 1
AUDJPY 11
EURAUD 12
NZDCAD 3
NZDJPY 5
CADJPY -7
AUDCAD 6
BTCUSD 3
XAUUSD -19
US30 -34
USOIL -12
AUS200 -14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -8.7K
CHFJPY -1.5K
EURGBP 278
GBPCAD 834
EURCAD 1.6K
GBPCHF -208
AUDNZD 382
GBPNZD 2.4K
USDCHF 1.1K
CADCHF 784
NZDCHF 1K
EURNZD 3.6K
EURJPY 175
AUDUSD 1.1K
GBPAUD 1.9K
USDJPY 1.2K
GBPJPY 2.4K
NZDUSD -11K
USDCAD -3.2K
EURUSD 1.3K
EURCHF 723
DE30 536
AUDCHF 47
AUDJPY 1.6K
EURAUD 1.4K
NZDCAD 480
NZDJPY 757
CADJPY -873
AUDCAD 855
BTCUSD 106K
XAUUSD -9K
US30 -2.3K
USOIL -244
AUS200 -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22.52 USD
Pire transaction: -39 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +42.53 USD
Perte consécutive maximale: -40.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
ICMarkets-Live05
0.00 × 18
Axi-US12-Live
0.00 × 2
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real14
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
Activtrades-5
0.00 × 15
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
BCS-Real
0.00 × 9
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
FTMO-Server2
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
Activtrades-2
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 18
ICTrading-Live29
0.00 × 21
JFD-Live02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
Exness-Real30
0.00 × 1
AM-Live2
0.00 × 15
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
Trader Currency trend


Aucun avis
2025.10.20 13:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 11:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 09:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 21:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 18:52
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 06:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 18:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 09:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 01:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.06 00:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 09:49
Share of trading days is too low
2025.09.29 08:37
Share of trading days is too low
2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 14:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.18 10:53
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 6.2% of days out of the 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 10:53
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.33% of days out of the 129 days of the signal's entire lifetime.
