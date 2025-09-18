Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live 0.00 × 8 Pepperstone-Demo02 0.00 × 9 ICMarkets-Live05 0.00 × 18 Axi-US12-Live 0.00 × 2 ValburyCapitalLtd-US01-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 5 Exness-Real14 0.00 × 1 ICMarkets-Live16 0.00 × 14 Activtrades-5 0.00 × 15 ExnessKE-Real20 0.00 × 1 BCS-Real 0.00 × 9 LiteFinanceVC-Live-03 0.00 × 2 FTMO-Server3 0.00 × 2 ICMarkets-Live3 0.00 × 11 FTMO-Server2 0.00 × 3 LiteFinanceVC-Live-04 0.00 × 29 BDSwissSC-Real01 0.00 × 5 Activtrades-2 0.00 × 2 EuromarketFX-Live 0.00 × 18 ICTrading-Live29 0.00 × 21 JFD-Live02 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live01 0.00 × 2 Exness-Real30 0.00 × 1 AM-Live2 0.00 × 15 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 1 557 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou