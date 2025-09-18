SignauxSections
Filippo Fusto
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 0%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
288
Bénéfice trades:
239 (82.98%)
Perte trades:
49 (17.01%)
Meilleure transaction:
18.09 USD
Pire transaction:
-6.57 USD
Bénéfice brut:
387.90 USD (29 108 pips)
Perte brute:
-92.73 USD (8 942 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (28.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
46.54 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
98.72%
Charge de dépôt maximale:
11.67%
Dernier trade:
56 il y a des minutes
Trades par semaine:
289
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
15.11
Longs trades:
64 (22.22%)
Courts trades:
224 (77.78%)
Facteur de profit:
4.18
Rendement attendu:
1.02 USD
Bénéfice moyen:
1.62 USD
Perte moyenne:
-1.89 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-19.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.54 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.30%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
19.54 USD (0.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.01% (6.95 USD)
Par fonds propres:
1.28% (1 280.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 57
GBPUSD 51
USDJPY 45
EURUSD 38
EURJPY 34
AUDUSD 24
USDCHF 17
NZDUSD 16
USDCAD 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 37
GBPUSD 54
USDJPY 36
EURUSD 51
EURJPY 26
AUDUSD 33
USDCHF 34
NZDUSD 17
USDCAD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 4.7K
GBPUSD 4.5K
USDJPY 2.4K
EURUSD 2.3K
EURJPY 2.6K
AUDUSD 1.6K
USDCHF 456
NZDUSD 1.5K
USDCAD 166
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.09 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +28.98 USD
Perte consécutive maximale: -19.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.18 20:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 13:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 12:05
Share of trading days is too low
2025.09.18 12:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 09:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 09:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 09:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.18 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 09:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
