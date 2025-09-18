SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / COPY TRADER GMFX CAPITAL GOLD USD
Georges Marcelo Almeida De Holanda

COPY TRADER GMFX CAPITAL GOLD USD

Georges Marcelo Almeida De Holanda
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1800 USD par mois
croissance depuis 2025 32%
RoboForex-ECN-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
702
Bénéfice trades:
614 (87.46%)
Perte trades:
88 (12.54%)
Meilleure transaction:
8.79 USD
Pire transaction:
-21.08 USD
Bénéfice brut:
561.44 USD (65 143 pips)
Perte brute:
-324.68 USD (29 563 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (52.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
52.28 USD (53)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
64.76%
Charge de dépôt maximale:
14.48%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
578
Temps de détention moyen:
30 minutes
Facteur de récupération:
3.18
Longs trades:
676 (96.30%)
Courts trades:
26 (3.70%)
Facteur de profit:
1.73
Rendement attendu:
0.34 USD
Bénéfice moyen:
0.91 USD
Perte moyenne:
-3.69 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-39.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-74.34 USD (5)
Croissance mensuelle:
31.56%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
74.34 USD (9.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.15% (39.07 USD)
Par fonds propres:
36.16% (429.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 696
XAUEUR 5
AUDCAD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 231
XAUEUR 6
AUDCAD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 35K
XAUEUR 569
AUDCAD 4
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.79 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 53
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +52.28 USD
Perte consécutive maximale: -39.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
TradersGlobalGroup-Live 2
0.33 × 24
ICMarketsSC-Live22
0.50 × 12
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.60 × 40
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.83 × 83
ICMarketsSC-Live09
0.88 × 33
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
ICMarketsSC-Live24
0.94 × 62
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
Darwinex-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.23 × 93
FusionMarkets-Demo
1.33 × 126
TitanFX-03
1.46 × 174
ICMarketsSC-Live19
1.50 × 2
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
68 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire


GMFX CAPITAL FUNDADA OURO USD FOREX

Aucun avis
2025.09.24 21:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 07:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 10:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 08:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 08:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
COPY TRADER GMFX CAPITAL GOLD USD
1800 USD par mois
32%
0
0
USD
1.3K
USD
2
98%
702
87%
65%
1.72
0.34
USD
36%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.