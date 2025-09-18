SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MT5 Swing 2
Gavin Neo Hung Ming

MT5 Swing 2

Gavin Neo Hung Ming
0 avis
Fiabilité
6 semaines
1 / 2.1K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 57%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
89
Bénéfice trades:
36 (40.44%)
Perte trades:
53 (59.55%)
Meilleure transaction:
409.84 USD
Pire transaction:
-150.75 USD
Bénéfice brut:
7 047.37 USD (465 762 pips)
Perte brute:
-4 619.65 USD (125 912 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (1 654.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 654.79 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
80.36%
Charge de dépôt maximale:
53.32%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
1.19
Longs trades:
45 (50.56%)
Courts trades:
44 (49.44%)
Facteur de profit:
1.53
Rendement attendu:
27.28 USD
Bénéfice moyen:
195.76 USD
Perte moyenne:
-87.16 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-2 041.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 041.60 USD (24)
Croissance mensuelle:
7.17%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
511.30 USD
Maximal:
2 041.60 USD (57.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
62.83% (2 041.60 USD)
Par fonds propres:
12.41% (369.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 28
DE40 26
GBPJPY 15
US30 13
USTEC 4
JP225 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -508
DE40 2.4K
GBPJPY -352
US30 1.3K
USTEC -417
JP225 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -240
DE40 240K
GBPJPY -1.7K
US30 129K
USTEC -26K
JP225 -1.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +409.84 USD
Pire transaction: -151 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 24
Bénéfice consécutif maximal: +1 654.79 USD
Perte consécutive maximale: -2 041.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.02 × 46
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
ICTrading-MT5-4
0.33 × 3
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real31
0.60 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5
0.64 × 172
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
1.60 × 2918
Exness-MT5Real28
1.88 × 8
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
FusionMarkets-Live
2.40 × 156
FPMarkets-Live
3.00 × 1
40 plus...
MT5 Swing Trading
Aucun avis
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 12:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 08:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 09:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 09:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.18 08:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

