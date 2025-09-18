SignauxSections
Nawawi

TimoCrypt

Nawawi
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
OctaFX-Real3
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
351
Bénéfice trades:
214 (60.96%)
Perte trades:
137 (39.03%)
Meilleure transaction:
26.20 USD
Pire transaction:
-12.46 USD
Bénéfice brut:
523.25 USD (31 192 pips)
Perte brute:
-258.28 USD (23 209 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (82.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
82.67 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
36.21%
Charge de dépôt maximale:
81.86%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
150
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
4.25
Longs trades:
129 (36.75%)
Courts trades:
222 (63.25%)
Facteur de profit:
2.03
Rendement attendu:
0.75 USD
Bénéfice moyen:
2.45 USD
Perte moyenne:
-1.89 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-62.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-62.32 USD (10)
Croissance mensuelle:
536.99%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.73 USD
Maximal:
62.32 USD (20.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.71% (62.32 USD)
Par fonds propres:
26.52% (208.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 263
XAUUSD 88
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 102
XAUUSD 163
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.9K
XAUUSD 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.20 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +82.67 USD
Perte consécutive maximale: -62.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 25
RoboForex-Prime
0.00 × 8
Alpari-ECN1
0.00 × 2
RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.02 × 182
Tickmill-Live10
0.11 × 94
ThreeTrader-Live
0.14 × 551
ICMarketsSC-Live26
0.45 × 1076
BlueberryMarkets-Live
0.64 × 242
Exness-Real11
0.66 × 56
Tickmill-Live04
0.70 × 10
ICMarketsSC-Live32
0.78 × 6791
ICMarketsSC-Live15
1.33 × 46
Pepperstone-Edge12
1.35 × 183
OctaFX-Real7
1.39 × 346
OctaFX-Real
2.12 × 281
OctaFX-Real3
2.63 × 48
SageFx-Live
3.47 × 167
NPBFX-Real
3.60 × 10
VantageFXInternational-Live 4
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
4.17 × 1785
RoboForex-Pro-2
4.36 × 469
OctaFX-Real8
4.67 × 244
ICMarketsSC-Live24
4.70 × 40
FBS-Real-2
6.42 × 510
3 plus...
Aucun avis
2025.10.02 10:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 09:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 02:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 02:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 10:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 07:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 00:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 14:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.18 14:05
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.18 09:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
