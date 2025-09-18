- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 013
Bénéfice trades:
1 396 (69.34%)
Perte trades:
617 (30.65%)
Meilleure transaction:
1 310.10 USD
Pire transaction:
-1 953.12 USD
Bénéfice brut:
81 674.78 USD (5 332 785 pips)
Perte brute:
-76 685.22 USD (4 743 295 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (1 183.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 527.16 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
56.02%
Charge de dépôt maximale:
11.56%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
115
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.33
Longs trades:
1 049 (52.11%)
Courts trades:
964 (47.89%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
2.48 USD
Bénéfice moyen:
58.51 USD
Perte moyenne:
-124.29 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-1 635.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 336.15 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.57%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 155.09 USD
Maximal:
15 158.09 USD (57.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.50% (15 158.09 USD)
Par fonds propres:
17.51% (13 608.69 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1563
|BTCUSD
|264
|ETHUSD
|186
|
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|6.6K
|BTCUSD
|3.2K
|ETHUSD
|-4.9K
|
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|76K
|BTCUSD
|581K
|ETHUSD
|-68K
|
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 310.10 USD
Pire transaction: -1 953 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +1 183.76 USD
Perte consécutive maximale: -1 635.34 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
我从不创造趋势，我只是趋势的追随者。我的任务是在趋势幼年时识别它、在趋势壮年时陪伴它、在趋势垂暮时告别它。十五年市场沉浮教会我一件事：与趋势对抗是破产最快的方式。
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
2000 USD par mois
6%
0
0
USD
USD
64K
USD
USD
11
0%
2 013
69%
56%
1.06
2.48
USD
USD
20%
1:200