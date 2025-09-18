SignauxSections
Qing Tang Yang

Wendingyingli

Qing Tang Yang
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 2000 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
Exness-MT5Real31
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 013
Bénéfice trades:
1 396 (69.34%)
Perte trades:
617 (30.65%)
Meilleure transaction:
1 310.10 USD
Pire transaction:
-1 953.12 USD
Bénéfice brut:
81 674.78 USD (5 332 785 pips)
Perte brute:
-76 685.22 USD (4 743 295 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (1 183.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 527.16 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
56.02%
Charge de dépôt maximale:
11.56%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
115
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.33
Longs trades:
1 049 (52.11%)
Courts trades:
964 (47.89%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
2.48 USD
Bénéfice moyen:
58.51 USD
Perte moyenne:
-124.29 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-1 635.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 336.15 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.57%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 155.09 USD
Maximal:
15 158.09 USD (57.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.50% (15 158.09 USD)
Par fonds propres:
17.51% (13 608.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1563
BTCUSD 264
ETHUSD 186
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 6.6K
BTCUSD 3.2K
ETHUSD -4.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 76K
BTCUSD 581K
ETHUSD -68K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 310.10 USD
Pire transaction: -1 953 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +1 183.76 USD
Perte consécutive maximale: -1 635.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
我从不创造趋势，我只是趋势的追随者。我的任务是在趋势幼年时识别它、在趋势壮年时陪伴它、在趋势垂暮时告别它。十五年市场沉浮教会我一件事：与趋势对抗是破产最快的方式。
Aucun avis
2025.09.22 13:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 09:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 05:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 05:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copier

