- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDCAD
|32
|US500
|24
|BTCUSD
|15
|XAUUSD
|13
|NAS100
|10
|US30
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDCAD
|1
|US500
|9
|BTCUSD
|29
|XAUUSD
|11
|NAS100
|12
|US30
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDCAD
|149
|US500
|8.8K
|BTCUSD
|297K
|XAUUSD
|1.1K
|NAS100
|12K
|US30
|19K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
I will be trading using Price Action, Bank Logic, and Smart Money Concepts. When you trade like the banks, you will always make money in the long run.
Recommended Forex broker:
TMGM: https://portal.tmgm.com/register?node=MjEzNDM4&language=en
OPEN LIVE ACCOUNT
MT5 | 1:500 Leverage
Copy trading will work with Funded Accounts as well.
Get funded with Hola Prime with 50% off discount code TRADEFEST50 on $100k evaluation accounts:
https://trader.holaprime.com//challenges?affiliateId=nimblenomads
Get funded with SeacrestFunded:
https://fundedtech.seacrestmarkets.io/purchasechallenge/?sl=6181
Recommended VPS:
USD
USD
USD