Tuan Long Vu

Nimble Nomads Forex Sniper

Tuan Long Vu
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 25%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
100
Bénéfice trades:
84 (84.00%)
Perte trades:
16 (16.00%)
Meilleure transaction:
20.42 USD
Pire transaction:
-18.27 USD
Bénéfice brut:
157.63 USD (361 350 pips)
Perte brute:
-76.24 USD (23 171 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (84.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
84.96 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
49.08%
Charge de dépôt maximale:
15.70%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
110
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.61
Longs trades:
89 (89.00%)
Courts trades:
11 (11.00%)
Facteur de profit:
2.07
Rendement attendu:
0.81 USD
Bénéfice moyen:
1.88 USD
Perte moyenne:
-4.77 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-5.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-50.64 USD (3)
Croissance mensuelle:
24.89%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
44.43 USD
Maximal:
50.64 USD (16.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.15% (50.64 USD)
Par fonds propres:
16.80% (39.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 32
US500 24
BTCUSD 15
XAUUSD 13
NAS100 10
US30 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD 1
US500 9
BTCUSD 29
XAUUSD 11
NAS100 12
US30 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD 149
US500 8.8K
BTCUSD 297K
XAUUSD 1.1K
NAS100 12K
US30 19K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.42 USD
Pire transaction: -18 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +84.96 USD
Perte consécutive maximale: -5.92 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
My strategy : CUT LOSSES, KEEP YOUR MONEY SAFE, AND GROWING.

I will be trading using Price Action, Bank Logic, and Smart Money Concepts. When you trade like the banks, you will always make money in the long run.


Recommended Forex broker: 

TMGM:  https://portal.tmgm.com/register?node=MjEzNDM4&amp;language=en


OPEN LIVE ACCOUNT

MT5 | 1:500 Leverage



Copy trading will work with Funded Accounts as well.

Get funded with Hola Prime with 50% off discount code TRADEFEST50 on $100k evaluation accounts:

https://trader.holaprime.com//challenges?affiliateId=nimblenomads

Get funded with SeacrestFunded:

https://fundedtech.seacrestmarkets.io/purchasechallenge/?sl=6181


Recommended VPS:

FXVM: https://fxvm.net/?aff=104400


Aucun avis
2025.10.23 18:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 17:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 15:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 14:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 20:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 17:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 11:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 11:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 09:44
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 6.9% of days out of the 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 09:44
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.45% of days out of the 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 09:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 08:44
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 6.9% of days out of the 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 08:44
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.45% of days out of the 29 days of the signal's entire lifetime.
