Muhammad Kusdiantoro

Valbury2382

Muhammad Kusdiantoro
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 30%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
887
Bénéfice trades:
745 (83.99%)
Perte trades:
142 (16.01%)
Meilleure transaction:
1 607.90 USD
Pire transaction:
-1 461.60 USD
Bénéfice brut:
31 057.89 USD (175 508 pips)
Perte brute:
-28 916.65 USD (244 880 pips)
Gains consécutifs maximales:
84 (1 086.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 973.11 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
38.28%
Charge de dépôt maximale:
8.13%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.13
Longs trades:
293 (33.03%)
Courts trades:
594 (66.97%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
2.41 USD
Bénéfice moyen:
41.69 USD
Perte moyenne:
-203.64 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-2 345.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-12 680.94 USD (14)
Croissance mensuelle:
20.06%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
16 655.13 USD (49.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.14% (16 616.93 USD)
Par fonds propres:
67.52% (38 686.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.fs1 887
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.fs1 2.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.fs1 -69K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 607.90 USD
Pire transaction: -1 462 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +1 086.30 USD
Perte consécutive maximale: -2 345.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ValburyAsiaFutures-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

XAU/USD
Aucun avis
2025.10.01 09:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 22:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.09.24 16:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 09:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 08:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 07:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 06:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 03:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 00:04
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
