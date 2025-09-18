SignauxSections
Fuchao Wang

JN6225393

Fuchao Wang
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 32%
EtoMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
436
Bénéfice trades:
231 (52.98%)
Perte trades:
205 (47.02%)
Meilleure transaction:
139.79 USD
Pire transaction:
-204.58 USD
Bénéfice brut:
3 545.13 USD (39 555 pips)
Perte brute:
-3 017.40 USD (39 951 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (157.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
157.34 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
33.72%
Charge de dépôt maximale:
112.06%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.28
Longs trades:
232 (53.21%)
Courts trades:
204 (46.79%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
1.21 USD
Bénéfice moyen:
15.35 USD
Perte moyenne:
-14.72 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-170.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-264.02 USD (9)
Croissance mensuelle:
-24.62%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
139.17 USD
Maximal:
412.13 USD (22.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.20% (412.13 USD)
Par fonds propres:
40.76% (338.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 419
XAUUSD 17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 532
XAUUSD -5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY -653
XAUUSD 257
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +139.79 USD
Pire transaction: -205 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +157.34 USD
Perte consécutive maximale: -170.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EtoMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.24 × 17
BlackBullMarkets-Live
0.94 × 16
FusionMarkets-Demo
1.33 × 9
EBCFinancialGroupKY-Live02
2.72 × 130
TMGM.TradeMax-Demo
2.94 × 378
ICMarketsEU-Live17
3.76 × 38
ICMarketsSC-Live19
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
4.22 × 1029
ICMarketsSC-Live23
7.00 × 1
TickmillUK-Live03
7.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
8.00 × 1
4xCube-Live
8.67 × 6
ATFXGM7-Live
17.00 × 1
Aucun avis
2025.09.24 09:22
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.37% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
Copier

