Haval Ali Mamar Mamar

HavalMamar8197

Haval Ali Mamar Mamar
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 47%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
33
Bénéfice trades:
33 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
229.00 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
1 877.90 USD (14 186 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
33 (1 877.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 877.90 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.91
Activité de trading:
76.62%
Charge de dépôt maximale:
58.41%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
3 (9.09%)
Courts trades:
30 (90.91%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
56.91 USD
Bénéfice moyen:
56.91 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
46.95%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
71.42% (2 596.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 24
USTEC 7
XTIUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
USTEC 231
XTIUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.5K
USTEC 11K
XTIUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +229.00 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +1 877.90 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 1613
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
ICMarketsSC-Live25
1.95 × 111
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
Aucun avis
2025.09.30 04:13
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 18:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.26 10:42
Share of trading days is too low
2025.09.26 09:42
Share of trading days is too low
2025.09.25 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 17:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 16:48
No swaps are charged
2025.09.25 16:48
No swaps are charged
2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 14:35
No swaps are charged
2025.09.25 14:35
No swaps are charged
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
No swaps are charged on the signal account
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 20:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 06:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 04:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
