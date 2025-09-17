- Croissance
Trades:
56
Bénéfice trades:
33 (58.92%)
Perte trades:
23 (41.07%)
Meilleure transaction:
195.55 USD
Pire transaction:
-113.56 USD
Bénéfice brut:
818.80 USD (188 683 pips)
Perte brute:
-845.49 USD (288 194 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (607.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
607.44 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
32.54%
Charge de dépôt maximale:
61.79%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
47
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.04
Longs trades:
33 (58.93%)
Courts trades:
23 (41.07%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.48 USD
Bénéfice moyen:
24.81 USD
Perte moyenne:
-36.76 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-648.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-648.35 USD (12)
Croissance mensuelle:
-2.34%
Algo trading:
76%
Prélèvement par solde:
Absolu:
147.01 USD
Maximal:
648.35 USD (38.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.25% (648.35 USD)
Par fonds propres:
23.34% (323.20 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|BTCUSD
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-37
|BTCUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-65K
|BTCUSD
|-34K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +195.55 USD
Pire transaction: -114 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +607.44 USD
Perte consécutive maximale: -648.35 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
Our Premium EA
https://www.mql5.com/en/market/product/150105?source=Site+Market+My+Products+Page#description
https://www.mql5.com/en/market/product/146469?source=Site+Profile+Seller#description
Copy With Exness Here https://social-trading.exness.com/strategy/227902499/a/0zx1kbgyoq?sharer=trader
This signal is powered by a proprietary trading system based on advanced Price Action, Market Angle Analysis, and Pin Bar Pattern detection.
It focuses on quality over quantity, taking only a few high-probability trades each month — but with excellent risk-to-reward ratios.
✅ Key Features:
• No Martingale
• No Grid
• Fixed TP/SL — trades are managed dynamically based on market conditions
• Strict Risk Management
• Designed for steady, long-term growth
My personal trading software and professional market analysis back this strategy.
It avoids overtrading, reduces drawdowns, and aims for consistent monthly growth.
💬 Note:
Trading frequency is intentionally low — perfect for traders who prefer patience and precision over constant market noise.
📈 Join now and grow with a proven, disciplined trading approach.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-2%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
76%
56
58%
33%
0.96
-0.48
USD
USD
38%
1:200