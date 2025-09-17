SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / IC 28CCY 60431
Wai Him Leung

IC 28CCY 60431

Wai Him Leung
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -5%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
82
Bénéfice trades:
70 (85.36%)
Perte trades:
12 (14.63%)
Meilleure transaction:
295.47 USD
Pire transaction:
-589.04 USD
Bénéfice brut:
1 148.52 USD (15 717 pips)
Perte brute:
-1 199.84 USD (9 533 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (289.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
334.47 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
97.21%
Charge de dépôt maximale:
2.09%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.05
Longs trades:
39 (47.56%)
Courts trades:
43 (52.44%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-0.63 USD
Bénéfice moyen:
16.41 USD
Perte moyenne:
-99.99 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1 017.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 017.26 USD (3)
Croissance mensuelle:
7.25%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
340.86 USD
Maximal:
1 017.26 USD (27.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.67% (1 017.26 USD)
Par fonds propres:
1.75% (70.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCHF 10
AUDCHF 8
EURGBP 7
EURAUD 7
EURCAD 6
GBPUSD 6
USDCAD 5
GBPCAD 5
CADJPY 5
AUDCAD 3
CADCHF 3
USDJPY 3
EURNZD 3
AUDUSD 2
GBPNZD 2
AUDNZD 2
EURCHF 1
USDCHF 1
NZDCAD 1
NZDUSD 1
NZDCHF 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCHF 67
AUDCHF 20
EURGBP 11
EURAUD 352
EURCAD -915
GBPUSD 46
USDCAD 28
GBPCAD 57
CADJPY 117
AUDCAD 6
CADCHF 8
USDJPY 52
EURNZD 37
AUDUSD 5
GBPNZD 20
AUDNZD 22
EURCHF 0
USDCHF 1
NZDCAD 2
NZDUSD 5
NZDCHF 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCHF 952
AUDCHF 232
EURGBP 38
EURAUD 1.7K
EURCAD -7.5K
GBPUSD -108
USDCAD 297
GBPCAD 570
CADJPY 2.5K
AUDCAD -68
CADCHF 58
USDJPY 2K
EURNZD 1.8K
AUDUSD 103
GBPNZD 1.3K
AUDNZD 1.5K
EURCHF 3
USDCHF 17
NZDCAD 168
NZDUSD 240
NZDCHF 352
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +295.47 USD
Pire transaction: -589 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +289.54 USD
Perte consécutive maximale: -1 017.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 6
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.19 × 16
ICMarketsSC-Live02
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
ICMarketsSC-Live27
0.39 × 153
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 30
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.77 × 668
ICMarketsSC-Live25
1.14 × 847
ICMarketsSC-Live14
1.22 × 347
ICMarketsSC-Live23
1.22 × 318
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live18
1.27 × 113
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live07
1.56 × 307
Exness-Real17
1.66 × 76
OrbexGlobal-Live
1.88 × 65
ICMarkets-Live22
1.88 × 43
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
49 plus...
Aucun avis
2025.09.24 14:35
Share of trading days is too low
2025.09.24 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 12:05
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 13.33% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 49 days
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.