Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 4 Pepperstone-Edge08 0.00 × 1 Pepperstone-Demo02 0.00 × 6 Exness-Real14 0.06 × 48 Exness-Real3 0.19 × 16 ICMarketsSC-Live02 0.25 × 8 ICMarketsSC-Live12 0.39 × 85 ICMarketsSC-Live27 0.39 × 153 FPMarkets-Live2 0.47 × 19 ICMarketsSC-Live05 0.50 × 30 Tickmill-Live05 0.76 × 50 FusionMarkets-Demo 0.76 × 71 ICMarketsSC-Live24 0.77 × 668 ICMarketsSC-Live25 1.14 × 847 ICMarketsSC-Live14 1.22 × 347 ICMarketsSC-Live23 1.22 × 318 TickmillUK-Live03 1.25 × 4 ICMarketsSC-Live18 1.27 × 113 ICMarketsSC-Live04 1.36 × 14 ICMarketsSC-Live07 1.56 × 307 Exness-Real17 1.66 × 76 OrbexGlobal-Live 1.88 × 65 ICMarkets-Live22 1.88 × 43 LiteFinance-ECN2.com 2.00 × 1