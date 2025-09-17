Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live32 0.00 × 5 FBSInc-Real-11 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge08 0.00 × 1 Pepperstone-Demo02 0.00 × 8 Exness-Real14 0.06 × 48 Exness-Real3 0.18 × 17 ICMarketsSC-Live02 0.22 × 9 ICMarketsSC-Live27 0.35 × 210 ICMarketsSC-Live12 0.39 × 85 FPMarkets-Live2 0.47 × 19 ICMarketsSC-Live05 0.50 × 30 Tickmill-Live05 0.76 × 50 FusionMarkets-Demo 0.76 × 71 ICMarketsSC-Live24 0.86 × 957 ICMarketsSC-Live25 1.09 × 1086 ICMarketsSC-Live18 1.21 × 119 ICMarkets-Live22 1.23 × 73 TickmillUK-Live03 1.25 × 4 ICMarketsSC-Live14 1.27 × 380 ICMarketsSC-Live23 1.28 × 328 ICMarketsSC-Live04 1.36 × 14 ICMarketsSC-Live07 1.57 × 345 Exness-Real17 1.66 × 76 OrbexGlobal-Live 1.79 × 68 52 plus...