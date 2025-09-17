SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / IC 28CCY 60429
Wai Him Leung

IC 28CCY 60429

Wai Him Leung
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 40%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
146
Bénéfice trades:
115 (78.76%)
Perte trades:
31 (21.23%)
Meilleure transaction:
239.39 USD
Pire transaction:
-92.88 USD
Bénéfice brut:
1 871.57 USD (21 495 pips)
Perte brute:
-585.10 USD (5 146 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (318.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
318.22 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.10%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
10.77
Longs trades:
79 (54.11%)
Courts trades:
67 (45.89%)
Facteur de profit:
3.20
Rendement attendu:
8.81 USD
Bénéfice moyen:
16.27 USD
Perte moyenne:
-18.87 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-68.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-119.49 USD (2)
Croissance mensuelle:
7.95%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
36.43 USD
Maximal:
119.49 USD (1.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.95% (119.49 USD)
Par fonds propres:
1.76% (71.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCHF 16
GBPCAD 14
EURUSD 12
AUDCHF 12
CADCHF 10
GBPUSD 10
EURGBP 10
EURAUD 9
AUDCAD 9
EURCAD 8
AUDUSD 6
CADJPY 5
USDCAD 4
USDCHF 4
EURNZD 4
NZDUSD 3
USDJPY 3
EURCHF 2
GBPNZD 2
NZDCAD 1
AUDNZD 1
NZDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCHF 83
GBPCAD 165
EURUSD 234
AUDCHF 54
CADCHF -101
GBPUSD 115
EURGBP 44
EURAUD 60
AUDCAD 34
EURCAD 294
AUDUSD 26
CADJPY 119
USDCAD 14
USDCHF 10
EURNZD 52
NZDUSD -8
USDJPY 53
EURCHF 0
GBPNZD 20
NZDCAD 2
AUDNZD 6
NZDCHF 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCHF 464
GBPCAD 1.6K
EURUSD 373
AUDCHF 453
CADCHF -879
GBPUSD 1.2K
EURGBP 338
EURAUD 1.4K
AUDCAD 248
EURCAD 1.1K
AUDUSD -10
CADJPY 2.5K
USDCAD 194
USDCHF -571
EURNZD 3K
NZDUSD 460
USDJPY 2K
EURCHF 2
GBPNZD 1.3K
NZDCAD 165
AUDNZD 527
NZDCHF 390
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +239.39 USD
Pire transaction: -93 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +318.22 USD
Perte consécutive maximale: -68.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 8
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.18 × 17
ICMarketsSC-Live02
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 30
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.86 × 957
ICMarketsSC-Live25
1.09 × 1086
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live14
1.27 × 380
ICMarketsSC-Live23
1.28 × 328
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live07
1.57 × 345
Exness-Real17
1.66 × 76
OrbexGlobal-Live
1.79 × 68
52 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.23 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 49 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
IC 28CCY 60429
30 USD par mois
40%
0
0
USD
4.3K
USD
13
100%
146
78%
100%
3.19
8.81
USD
2%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.