Signaux / MetaTrader 5 / Gold kryptonite ea
Elvin Lloyd Villamar Tabios

Gold kryptonite ea

Elvin Lloyd Villamar Tabios
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -11%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
32
Bénéfice trades:
26 (81.25%)
Perte trades:
6 (18.75%)
Meilleure transaction:
22.56 AUD
Pire transaction:
-44.16 AUD
Bénéfice brut:
166.42 AUD (5 918 pips)
Perte brute:
-159.14 AUD (3 745 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (51.64 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
51.64 AUD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
0.23%
Charge de dépôt maximale:
36.81%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
9 minutes
Facteur de récupération:
0.09
Longs trades:
22 (68.75%)
Courts trades:
10 (31.25%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.23 AUD
Bénéfice moyen:
6.40 AUD
Perte moyenne:
-26.52 AUD
Pertes consécutives maximales:
1 (-44.16 AUD)
Perte consécutive maximale:
-44.16 AUD (1)
Croissance mensuelle:
-13.85%
Algo trading:
46%
Prélèvement par solde:
Absolu:
47.89 AUD
Maximal:
79.51 AUD (34.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.56% (79.51 AUD)
Par fonds propres:
12.22% (28.30 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22.56 AUD
Pire transaction: -44 AUD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +51.64 AUD
Perte consécutive maximale: -44.16 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8219
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Coinexx-Live
10.00 × 2
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 plus...
This breakout EA captures strong market moves by placing pending orders above and below a consolidation range. With strict money management, clean logic, and no risky systems like martingale or grid, it is a safe and disciplined breakout trading solution for MetaTrader 5. All trades include a stop loss and take profit

No Martingale

No Grid

No Averaging

No Neural Network / AI

No Hedging 

No recovery system 

Aucun avis
2025.10.20 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.20 09:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.20 08:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.20 07:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.13 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 13:33
No swaps are charged
2025.10.13 13:33
No swaps are charged
2025.10.13 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 16:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 11:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 14:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 14:56
Share of trading days is too low
2025.09.17 14:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 14:56
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.17 13:41
Share of trading days is too low
