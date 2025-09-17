- Croissance
Trades:
32
Bénéfice trades:
26 (81.25%)
Perte trades:
6 (18.75%)
Meilleure transaction:
22.56 AUD
Pire transaction:
-44.16 AUD
Bénéfice brut:
166.42 AUD (5 918 pips)
Perte brute:
-159.14 AUD (3 745 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (51.64 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
51.64 AUD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
0.23%
Charge de dépôt maximale:
36.81%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
9 minutes
Facteur de récupération:
0.09
Longs trades:
22 (68.75%)
Courts trades:
10 (31.25%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.23 AUD
Bénéfice moyen:
6.40 AUD
Perte moyenne:
-26.52 AUD
Pertes consécutives maximales:
1 (-44.16 AUD)
Perte consécutive maximale:
-44.16 AUD (1)
Croissance mensuelle:
-13.85%
Algo trading:
46%
Prélèvement par solde:
Absolu:
47.89 AUD
Maximal:
79.51 AUD (34.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.56% (79.51 AUD)
Par fonds propres:
12.22% (28.30 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Meilleure transaction: +22.56 AUD
Pire transaction: -44 AUD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +51.64 AUD
Perte consécutive maximale: -44.16 AUD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8219
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Coinexx-Live
|10.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
This breakout EA captures strong market moves by placing pending orders above and below a consolidation range. With strict money management, clean logic, and no risky systems like martingale or grid, it is a safe and disciplined breakout trading solution for MetaTrader 5. All trades include a stop loss and take profit
No Martingale
No Grid
No Averaging
No Neural Network / AI
No Hedging
No recovery system
Aucun avis