SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DeepScalper2025
Channarong Ponsrila

DeepScalper2025

Channarong Ponsrila
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 15%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
351
Bénéfice trades:
296 (84.33%)
Perte trades:
55 (15.67%)
Meilleure transaction:
144.98 USD
Pire transaction:
-57.36 USD
Bénéfice brut:
2 464.50 USD (374 965 pips)
Perte brute:
-798.71 USD (199 538 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (166.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
187.43 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
99.36%
Charge de dépôt maximale:
10.67%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
231
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
16.26
Longs trades:
110 (31.34%)
Courts trades:
241 (68.66%)
Facteur de profit:
3.09
Rendement attendu:
4.75 USD
Bénéfice moyen:
8.33 USD
Perte moyenne:
-14.52 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-102.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-102.45 USD (2)
Croissance mensuelle:
15.14%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
102.45 USD (0.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.90% (102.45 USD)
Par fonds propres:
15.68% (1 984.59 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 143
USDJPY 70
EURUSD 57
NZDUSD 32
USDCHF 27
USDCAD 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 1K
USDJPY 169
EURUSD 204
NZDUSD 96
USDCHF 124
USDCAD 57
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 160K
USDJPY 4.9K
EURUSD 3.6K
NZDUSD 3.2K
USDCHF 1.8K
USDCAD 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +144.98 USD
Pire transaction: -57 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +166.08 USD
Perte consécutive maximale: -102.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Maxco-Demo
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 4
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 4
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
FBS-Real-12
0.00 × 2
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 4
Exness-Real11
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
137 plus...
Aucun avis
2025.09.17 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 10:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 10:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.