Guang Yong Bian

USTEC

Guang Yong Bian
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 38%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
325
Bénéfice trades:
171 (52.61%)
Perte trades:
154 (47.38%)
Meilleure transaction:
73.49 USD
Pire transaction:
-76.90 USD
Bénéfice brut:
7 560.39 USD (1 095 772 pips)
Perte brute:
-6 801.73 USD (942 429 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (389.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
389.22 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
64.23%
Charge de dépôt maximale:
6.88%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.18
Longs trades:
168 (51.69%)
Courts trades:
157 (48.31%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
2.33 USD
Bénéfice moyen:
44.21 USD
Perte moyenne:
-44.17 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-233.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-261.68 USD (6)
Croissance mensuelle:
11.19%
Prévision annuelle:
135.78%
Algo trading:
39%
Prélèvement par solde:
Absolu:
131.09 USD
Maximal:
641.99 USD (22.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.99% (641.99 USD)
Par fonds propres:
4.97% (139.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USTEC 272
US30 53
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USTEC 865
US30 -106
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USTEC 183K
US30 -30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +73.49 USD
Pire transaction: -77 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +389.22 USD
Perte consécutive maximale: -233.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
26.46 × 1579
ICMarketsSC-MT5
27.63 × 38
Aucun avis
2025.09.17 09:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.25% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
