SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Serenis
Antonio Campayo Martinez

Serenis

Antonio Campayo Martinez
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -58%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
42
Bénéfice trades:
24 (57.14%)
Perte trades:
18 (42.86%)
Meilleure transaction:
108.58 EUR
Pire transaction:
-188.91 EUR
Bénéfice brut:
478.15 EUR (11 799 pips)
Perte brute:
-665.03 EUR (15 569 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (13.46 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
123.24 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
-0.15
Activité de trading:
37.69%
Charge de dépôt maximale:
44.61%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.41
Longs trades:
26 (61.90%)
Courts trades:
16 (38.10%)
Facteur de profit:
0.72
Rendement attendu:
-4.45 EUR
Bénéfice moyen:
19.92 EUR
Perte moyenne:
-36.95 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-127.13 EUR)
Perte consécutive maximale:
-334.48 EUR (2)
Croissance mensuelle:
-58.20%
Algo trading:
11%
Prélèvement par solde:
Absolu:
187.93 EUR
Maximal:
451.79 EUR (97.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
82.07% (451.51 EUR)
Par fonds propres:
69.03% (319.81 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.r 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.r -213
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.r -3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +108.58 EUR
Pire transaction: -189 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +13.46 EUR
Perte consécutive maximale: -127.13 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 20:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 20:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 19:03
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 16:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 15:49
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 14:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.19 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 09:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.19 09:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 08:28
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.17 07:15
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.17 07:15
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Serenis
30 USD par mois
-58%
0
0
USD
213
EUR
2
11%
42
57%
38%
0.71
-4.45
EUR
82%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.