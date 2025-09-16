SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BD
Benni Kurniawan

BD

Benni Kurniawan
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 777 USD par mois
croissance depuis 2025 -6%
Pepperstone-MT5-Live01
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
266
Bénéfice trades:
132 (49.62%)
Perte trades:
134 (50.38%)
Meilleure transaction:
100.90 USD
Pire transaction:
-198.80 USD
Bénéfice brut:
1 843.01 USD (73 353 pips)
Perte brute:
-2 142.51 USD (246 503 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (51.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
266.48 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
52.56%
Charge de dépôt maximale:
35.02%
Dernier trade:
52 il y a des minutes
Trades par semaine:
146
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.30
Longs trades:
196 (73.68%)
Courts trades:
70 (26.32%)
Facteur de profit:
0.86
Rendement attendu:
-1.13 USD
Bénéfice moyen:
13.96 USD
Perte moyenne:
-15.99 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-264.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-325.20 USD (3)
Croissance mensuelle:
-5.99%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
987.01 USD
Maximal:
987.01 USD (19.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.74% (987.01 USD)
Par fonds propres:
6.15% (278.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 260
BTCUSD 4
AUDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -282
BTCUSD -63
AUDJPY 45
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -7K
BTCUSD -167K
AUDJPY 466
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +100.90 USD
Pire transaction: -199 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +51.96 USD
Perte consécutive maximale: -264.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Alpari-MT5
0.75 × 4
Tickmill-Live
0.91 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 538
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.90 × 8511
Darwinex-Live
2.11 × 9
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
Coinexx-Live
3.27 × 11
Exness-MT5Real5
3.32 × 3631
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3442
ICMarkets-MT5-2
3.71 × 1934
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
RealmsTech-Live
4.60 × 5
VantageInternational-Live
4.73 × 60
VantageFX-Live
6.00 × 4
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
14 plus...
Aucun avis
2025.09.17 10:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 10:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 08:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 06:15
Share of trading days is too low
2025.09.17 06:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 21:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 21:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 21:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.16 21:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 21:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
