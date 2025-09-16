SignauxSections
Ibrahim Sameeh Saleem Abdul Rahman

Scalper369

Ibrahim Sameeh Saleem Abdul Rahman
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -47%
AronMarkets-MT5
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 333
Bénéfice trades:
604 (45.31%)
Perte trades:
729 (54.69%)
Meilleure transaction:
38.25 USD
Pire transaction:
-51.84 USD
Bénéfice brut:
2 517.63 USD (110 416 pips)
Perte brute:
-2 515.56 USD (97 609 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (14.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
102.06 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
9.70%
Charge de dépôt maximale:
173.85%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
85
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
0.01
Longs trades:
715 (53.64%)
Courts trades:
618 (46.36%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.00 USD
Bénéfice moyen:
4.17 USD
Perte moyenne:
-3.45 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-164.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-188.97 USD (11)
Croissance mensuelle:
-71.07%
Algo trading:
72%
Prélèvement par solde:
Absolu:
153.87 USD
Maximal:
371.34 USD (90.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
96.75% (371.34 USD)
Par fonds propres:
49.98% (20.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD. 1314
DJIUSD. 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD. 24
DJIUSD. -22
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD. 13K
DJIUSD. 33
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.25 USD
Pire transaction: -52 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +14.87 USD
Perte consécutive maximale: -164.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AronMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

I'm scalping based on price action on the 1-5m chart for gold, with specific SL/TP. I won't layer trades, and if you see I have two trades open, each has its own SL/TP and is based on different structures or time frames.

Aucun avis
2025.10.20 15:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 10:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 10:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.23 10:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 15:25
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 14:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 14:25
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 12:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 11:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 08:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 08:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 17:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.18 16:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.18 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Scalper369
50 USD par mois
-47%
0
0
USD
259
USD
10
72%
1 333
45%
10%
1.00
0.00
USD
97%
1:300
