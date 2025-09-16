SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ICmarketsLiu
Yi Xuan Liu

ICmarketsLiu

Yi Xuan Liu
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -11%
ICMarketsSC-Live11
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
63
Bénéfice trades:
38 (60.31%)
Perte trades:
25 (39.68%)
Meilleure transaction:
41.89 USD
Pire transaction:
-92.86 USD
Bénéfice brut:
424.88 USD (23 307 pips)
Perte brute:
-446.64 USD (19 829 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (87.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
138.87 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
84.32%
Charge de dépôt maximale:
31.12%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
-0.16
Longs trades:
26 (41.27%)
Courts trades:
37 (58.73%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.35 USD
Bénéfice moyen:
11.18 USD
Perte moyenne:
-17.87 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-69.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-92.86 USD (1)
Croissance mensuelle:
-11.22%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
46.05 USD
Maximal:
134.00 USD (47.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.53% (134.00 USD)
Par fonds propres:
31.83% (80.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 8
USDCHF 6
GBPUSD 6
USTEC 6
EURUSD 4
JP225 4
USDSGD 4
USDCAD 3
GBPJPY 3
GBPAUD 3
AUDUSD 2
US2000 2
AUDCAD 2
EURJPY 2
CHFJPY 2
USDHKD 1
NZDUSD 1
CADJPY 1
EURCAD 1
EURGBP 1
EURCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -68
USDCHF 56
GBPUSD 108
USTEC 0
EURUSD -102
JP225 1
USDSGD -18
USDCAD 23
GBPJPY 12
GBPAUD -31
AUDUSD 38
US2000 1
AUDCAD 9
EURJPY 1
CHFJPY -3
USDHKD -5
NZDUSD -16
CADJPY 10
EURCAD -28
EURGBP -3
EURCHF -9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -1.1K
USDCHF 519
GBPUSD 1.3K
USTEC -11
EURUSD -986
JP225 4.7K
USDSGD -176
USDCAD 335
GBPJPY 386
GBPAUD -905
AUDUSD 385
US2000 136
AUDCAD 236
EURJPY 15
CHFJPY -89
USDHKD -380
NZDUSD -159
CADJPY 309
EURCAD -781
EURGBP -34
EURCHF -136
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.89 USD
Pire transaction: -93 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +87.95 USD
Perte consécutive maximale: -69.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 19
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.26 × 58
ICMarketsSC-Live32
0.27 × 49
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 3244
ICMarketsSC-Live18
0.41 × 442
ICMarketsSC-Live23
0.42 × 65
ICMarketsSC-Live25
0.42 × 57
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 241
ICMarketsSC-Live19
0.46 × 299
ICMarketsSC-Live08
0.56 × 486
VTMarkets-Live
0.60 × 5
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.81 × 21
TurnkeyGlobal-Demo
0.83 × 24
ICMarketsSC-Live12
0.91 × 22
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 6
ICMarketsSC-Live02
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live07
1.31 × 2859
ICMarketsSC-Live11
1.35 × 1049
ICMarkets-Live06
1.62 × 268
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
ICMarketsSC-Live31
1.96 × 50
72 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
1H交易图形。
Aucun avis
2025.09.16 18:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ICmarketsLiu
30 USD par mois
-11%
0
0
USD
172
USD
4
0%
63
60%
84%
0.95
-0.35
USD
48%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.