Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live09 0.00 × 19 Tickmill-Live05 0.00 × 1 ATFXGM8-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.26 × 58 ICMarketsSC-Live32 0.27 × 49 ICMarketsSC-Live06 0.29 × 3244 ICMarketsSC-Live18 0.41 × 442 ICMarketsSC-Live23 0.42 × 65 ICMarketsSC-Live25 0.42 × 57 TMGM.TradeMax-Live8 0.44 × 241 ICMarketsSC-Live19 0.46 × 299 ICMarketsSC-Live08 0.56 × 486 VTMarkets-Live 0.60 × 5 ICMarkets-Live10 0.67 × 3 Tickmill-Live04 0.75 × 4 ICMarketsSC-Live24 0.81 × 21 TurnkeyGlobal-Demo 0.83 × 24 ICMarketsSC-Live12 0.91 × 22 ForexTimeFXTM-ECN 1.00 × 6 ICMarketsSC-Live02 1.20 × 5 ICMarketsSC-Live07 1.31 × 2859 ICMarketsSC-Live11 1.35 × 1049 ICMarkets-Live06 1.62 × 268 ICMarketsSC-Live20 1.81 × 79 ICMarketsSC-Live31 1.96 × 50 72 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou