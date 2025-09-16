- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
382
Bénéfice trades:
319 (83.50%)
Perte trades:
63 (16.49%)
Meilleure transaction:
27.30 USD
Pire transaction:
-141.68 USD
Bénéfice brut:
677.97 USD (4 452 815 pips)
Perte brute:
-493.43 USD (19 267 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (82.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
160.54 USD (42)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
32.42%
Charge de dépôt maximale:
55.87%
Dernier trade:
15 il y a des minutes
Trades par semaine:
234
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.91
Longs trades:
177 (46.34%)
Courts trades:
205 (53.66%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
0.48 USD
Bénéfice moyen:
2.13 USD
Perte moyenne:
-7.83 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-23.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-141.68 USD (1)
Croissance mensuelle:
13.66%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16.76 USD
Maximal:
203.49 USD (12.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.23% (203.49 USD)
Par fonds propres:
31.75% (511.67 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD#
|358
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD#
|228
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD#
|4.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +27.30 USD
Pire transaction: -142 USD
Gains consécutifs maximales: 42
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +82.22 USD
Perte consécutive maximale: -23.22 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Gold Trade and earn with me!
Follow real-time Gold (XAU/USD) trades from a verified professional trader.
✅ Consistent strategy
✅ Transparent performance
✅ Automatic copy for subscribers
Start copying now and let your account grow with every trade!
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
14%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
2
0%
382
83%
32%
1.37
0.48
USD
USD
32%
1:500