Huseyn Huseynov

Trade Gold and eran

Huseyn Huseynov
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
XMGlobal-MT5 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
382
Bénéfice trades:
319 (83.50%)
Perte trades:
63 (16.49%)
Meilleure transaction:
27.30 USD
Pire transaction:
-141.68 USD
Bénéfice brut:
677.97 USD (4 452 815 pips)
Perte brute:
-493.43 USD (19 267 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (82.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
160.54 USD (42)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
32.42%
Charge de dépôt maximale:
55.87%
Dernier trade:
15 il y a des minutes
Trades par semaine:
234
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.91
Longs trades:
177 (46.34%)
Courts trades:
205 (53.66%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
0.48 USD
Bénéfice moyen:
2.13 USD
Perte moyenne:
-7.83 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-23.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-141.68 USD (1)
Croissance mensuelle:
13.66%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16.76 USD
Maximal:
203.49 USD (12.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.23% (203.49 USD)
Par fonds propres:
31.75% (511.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 358
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 228
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 4.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.30 USD
Pire transaction: -142 USD
Gains consécutifs maximales: 42
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +82.22 USD
Perte consécutive maximale: -23.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Gold Trade and earn with me!
Follow real-time Gold (XAU/USD) trades from a verified professional trader.
✅ Consistent strategy
✅ Transparent performance
✅ Automatic copy for subscribers
Start copying now and let your account grow with every trade!


Aucun avis
2025.09.18 07:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.17 13:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 12:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 09:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.17 09:28
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.17 09:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 09:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
