Anik Rahman

Turtle

Anik Rahman
0 avis
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -34%
FXCC1-Trade
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
54
Bénéfice trades:
28 (51.85%)
Perte trades:
26 (48.15%)
Meilleure transaction:
4.50 USD
Pire transaction:
-6.32 USD
Bénéfice brut:
43.42 USD (2 882 pips)
Perte brute:
-55.23 USD (4 447 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (13.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13.27 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
15.63%
Charge de dépôt maximale:
54.23%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.43
Longs trades:
21 (38.89%)
Courts trades:
33 (61.11%)
Facteur de profit:
0.79
Rendement attendu:
-0.22 USD
Bénéfice moyen:
1.55 USD
Perte moyenne:
-2.12 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-11.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-11.23 USD (5)
Croissance mensuelle:
-25.24%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
53%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12.12 USD
Maximal:
27.33 USD (54.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.43% (27.33 USD)
Par fonds propres:
27.66% (8.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 30
GBPUSD 14
USDJPY 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -7
GBPUSD -3
USDJPY -2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -796
GBPUSD -365
USDJPY -404
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.50 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +13.27 USD
Perte consécutive maximale: -11.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCC1-Trade" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 12:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 09:22
Share of trading days is too low
2025.09.24 09:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 13:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 17:26
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 12.39% of days out of the 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 17:26
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Turtle
30 USD par mois
-34%
0
0
USD
23
USD
18
53%
54
51%
16%
0.78
-0.22
USD
54%
1:500
