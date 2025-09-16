SignauxSections
Yi Jian Feng

Trend ww

Yi Jian Feng
0 avis
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 -8%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
963
Bénéfice trades:
613 (63.65%)
Perte trades:
350 (36.34%)
Meilleure transaction:
632.96 USD
Pire transaction:
-1 700.68 USD
Bénéfice brut:
91 019.60 USD (9 580 528 pips)
Perte brute:
-91 817.18 USD (8 279 971 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (4 648.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 648.08 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
64.51%
Charge de dépôt maximale:
6.95%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.07
Longs trades:
508 (52.75%)
Courts trades:
455 (47.25%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.83 USD
Bénéfice moyen:
148.48 USD
Perte moyenne:
-262.33 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-960.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 279.93 USD (3)
Croissance mensuelle:
19.70%
Prévision annuelle:
239.00%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 943.36 USD
Maximal:
11 408.00 USD (61.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
61.75% (11 418.42 USD)
Par fonds propres:
5.13% (501.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDz 463
XAUUSDz 353
USDJPYz 30
US30z 25
USTECz 24
JP225z 21
EURUSDz 19
US500z 19
GBPUSDz 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDz 648
XAUUSDz 981
USDJPYz 567
US30z 512
USTECz -164
JP225z -1.7K
EURUSDz 2.1K
US500z 225
GBPUSDz -3.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDz 1.3M
XAUUSDz 80K
USDJPYz 3.5K
US30z 7.5K
USTECz -67K
JP225z -21K
EURUSDz 2.2K
US500z 2.9K
GBPUSDz -5.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +632.96 USD
Pire transaction: -1 701 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +4 648.08 USD
Perte consécutive maximale: -960.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.22 17:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 16:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.97% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 16:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 16:26
A large drawdown may occur on the account again
