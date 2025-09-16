SignauxSections
Yi Jian Feng

Trend xj

Yi Jian Feng
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 70%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 008
Bénéfice trades:
642 (63.69%)
Perte trades:
366 (36.31%)
Meilleure transaction:
4 641.25 USD
Pire transaction:
-5 786.55 USD
Bénéfice brut:
239 949.09 USD (10 409 380 pips)
Perte brute:
-243 042.20 USD (8 681 672 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (12 714.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12 714.66 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
65.43%
Charge de dépôt maximale:
7.06%
Dernier trade:
34 il y a des minutes
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.10
Longs trades:
533 (52.88%)
Courts trades:
475 (47.12%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-3.07 USD
Bénéfice moyen:
373.75 USD
Perte moyenne:
-664.05 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-2 492.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 346.58 USD (3)
Croissance mensuelle:
27.90%
Prévision annuelle:
338.56%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10 480.41 USD
Maximal:
31 180.05 USD (110.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.47% (24 332.06 USD)
Par fonds propres:
5.17% (1 469.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDz 497
XAUUSDz 375
USDJPYz 30
US30z 24
USTECz 22
EURUSDz 19
US500z 19
JP225z 13
GBPUSDz 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDz -571
XAUUSDz 2.1K
USDJPYz 694
US30z 1.2K
USTECz 292
EURUSDz 5.5K
US500z 465
JP225z -3.1K
GBPUSDz -9.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDz 1.7M
XAUUSDz 114K
USDJPYz 2.3K
US30z 6.7K
USTECz -40K
EURUSDz 2.3K
US500z 473
JP225z -17K
GBPUSDz -5.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Aucun avis
2025.09.16 16:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.92% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 16:26
A large drawdown may occur on the account again
