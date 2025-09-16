SignauxSections
Yi Jian Feng

Trend QLS

Yi Jian Feng
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
914
Bénéfice trades:
585 (64.00%)
Perte trades:
329 (36.00%)
Meilleure transaction:
919.77 USD
Pire transaction:
-2 229.45 USD
Bénéfice brut:
124 588.63 USD (9 111 207 pips)
Perte brute:
-125 080.56 USD (7 928 015 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (6 911.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 911.70 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
64.63%
Charge de dépôt maximale:
6.30%
Dernier trade:
33 il y a des minutes
Trades par semaine:
47
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.03
Longs trades:
489 (53.50%)
Courts trades:
425 (46.50%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.54 USD
Bénéfice moyen:
212.97 USD
Perte moyenne:
-380.18 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-3 170.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 170.00 USD (8)
Croissance mensuelle:
32.65%
Prévision annuelle:
396.18%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 420.49 USD
Maximal:
16 751.93 USD (61.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.93% (16 762.38 USD)
Par fonds propres:
5.23% (845.47 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDz 445
XAUUSDz 343
USDJPYz 33
US30z 23
USTECz 22
US500z 19
EURUSDz 16
GBPUSDz 10
JP225z 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDz -2.4K
XAUUSDz 3.7K
USDJPYz 431
US30z 924
USTECz -326
US500z 206
EURUSDz 3K
GBPUSDz -4.3K
JP225z -1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDz 1.1M
XAUUSDz 122K
USDJPYz 2.7K
US30z 7.1K
USTECz -34K
US500z 423
EURUSDz 2.1K
GBPUSDz -5.8K
JP225z -12K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +919.77 USD
Pire transaction: -2 229 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +6 911.70 USD
Perte consécutive maximale: -3 170.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.16 16:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 16:26
A large drawdown may occur on the account again
