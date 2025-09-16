SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trend xw
Yi Jian Feng

Trend xw

Yi Jian Feng
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
Exness-MT5Real5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
897
Bénéfice trades:
576 (64.21%)
Perte trades:
321 (35.79%)
Meilleure transaction:
284.78 USD
Pire transaction:
-776.24 USD
Bénéfice brut:
42 751.71 USD (8 827 049 pips)
Perte brute:
-42 103.61 USD (7 680 011 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (2 204.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 204.57 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
65.08%
Charge de dépôt maximale:
6.24%
Dernier trade:
33 il y a des minutes
Trades par semaine:
47
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.13
Longs trades:
477 (53.18%)
Courts trades:
420 (46.82%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.72 USD
Bénéfice moyen:
74.22 USD
Perte moyenne:
-131.16 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-1 156.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 156.67 USD (8)
Croissance mensuelle:
35.09%
Prévision annuelle:
425.78%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 236.83 USD
Maximal:
4 818.57 USD (56.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.13% (4 821.51 USD)
Par fonds propres:
5.17% (315.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDz 433
XAUUSDz 338
USDJPYz 33
US30z 23
USTECz 22
US500z 19
EURUSDz 16
GBPUSDz 10
JP225z 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDz -296
XAUUSDz 1.7K
USDJPYz 199
US30z 468
USTECz -127
US500z 27
EURUSDz 1.1K
GBPUSDz -1.8K
JP225z -564
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDz 1M
XAUUSDz 146K
USDJPYz 2.8K
US30z 11K
USTECz -32K
US500z -159
EURUSDz 2.2K
GBPUSDz -5.8K
JP225z -12K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +284.78 USD
Pire transaction: -776 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +2 204.57 USD
Perte consécutive maximale: -1 156.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.16 16:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 16:26
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trend xw
3000 USD par mois
13%
0
0
USD
5.7K
USD
15
97%
897
64%
65%
1.01
0.72
USD
56%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.