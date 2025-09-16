SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Tickmill PRIVATE
Isaac Peres

Tickmill PRIVATE

Isaac Peres
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -50%
Tickmill-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
22 (70.96%)
Perte trades:
9 (29.03%)
Meilleure transaction:
3.16 USD
Pire transaction:
-9.00 USD
Bénéfice brut:
27.07 USD (2 483 pips)
Perte brute:
-32.08 USD (1 656 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (19.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19.83 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
23.47%
Charge de dépôt maximale:
232.47%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.20
Longs trades:
16 (51.61%)
Courts trades:
15 (48.39%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-0.16 USD
Bénéfice moyen:
1.23 USD
Perte moyenne:
-3.56 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-24.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-24.72 USD (5)
Croissance mensuelle:
-28.92%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.52 USD
Maximal:
24.72 USD (87.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
87.59% (24.70 USD)
Par fonds propres:
60.92% (2.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 839
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.16 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +19.83 USD
Perte consécutive maximale: -24.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.11 × 286
ICMarketsSC-Live06
0.13 × 8
Tickmill-Live02
0.14 × 446
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.57 × 201
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 57
Tickmill-Live05
0.64 × 166
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.75 × 4
ICMarkets-Live03
0.80 × 5
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
Tickmill-Live08
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 28
LQD1-Live01
0.90 × 98
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.99 × 94
49 plus...
Aucun avis
2025.10.08 02:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 01:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 15:54
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 17:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 17:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 17:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 16:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 13:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 13:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 13:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 15:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 15:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.