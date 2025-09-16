SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Grant GOLD EA
Mihaly Kelemen

Grant GOLD EA

Mihaly Kelemen
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 105 USD par mois
croissance depuis 2025 49%
PUPrime-Live2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
362
Bénéfice trades:
194 (53.59%)
Perte trades:
168 (46.41%)
Meilleure transaction:
100.90 USD
Pire transaction:
-65.20 USD
Bénéfice brut:
1 746.02 USD (159 686 pips)
Perte brute:
-1 561.94 USD (131 671 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (48.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
208.25 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
46.57%
Charge de dépôt maximale:
74.49%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
79
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.53
Longs trades:
255 (70.44%)
Courts trades:
107 (29.56%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.51 USD
Bénéfice moyen:
9.00 USD
Perte moyenne:
-9.30 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-141.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-141.63 USD (11)
Croissance mensuelle:
48.97%
Algo trading:
29%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.47 USD
Maximal:
349.91 USD (46.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.91% (349.91 USD)
Par fonds propres:
59.89% (193.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 345
BTCUSD 14
NAS100.s 2
USDJPY.s 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s 176
BTCUSD 16
NAS100.s 2
USDJPY.s -9
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s 9.3K
BTCUSD 18K
NAS100.s 875
USDJPY.s -94
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +100.90 USD
Pire transaction: -65 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +48.59 USD
Perte consécutive maximale: -141.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.01 04:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 19:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 19:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 09:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 08:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 08:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 07:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 07:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 07:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 07:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 06:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 05:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 04:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 03:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 14:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 12:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 11:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 10:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
