Siarhei Makhnist

AlphaFeed

Siarhei Makhnist
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
63
Bénéfice trades:
27 (42.85%)
Perte trades:
36 (57.14%)
Meilleure transaction:
2.70 USD
Pire transaction:
-3.86 USD
Bénéfice brut:
19.19 USD (60 741 pips)
Perte brute:
-53.60 USD (72 777 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (4.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4.31 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.37
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
25.91%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
-0.91
Longs trades:
29 (46.03%)
Courts trades:
34 (53.97%)
Facteur de profit:
0.36
Rendement attendu:
-0.55 USD
Bénéfice moyen:
0.71 USD
Perte moyenne:
-1.49 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-25.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-25.72 USD (12)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
26%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37.61 USD
Maximal:
37.61 USD (7.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.34% (36.35 USD)
Par fonds propres:
0.32% (1.47 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
INTC.NAS 3
NXST.NAS 2
TSLA.NAS 2
VKTX.NAS 1
WTI.NYSE 1
CBRL.NAS 1
CVE.NYSE 1
CLF.NYSE 1
TOL.NYSE 1
TER.NAS 1
SHAK.NYSE 1
XP.NAS 1
LRCX.NAS 1
NSC.NYSE 1
HPE.NYSE 1
NVDA.NAS 1
NDAQ.NAS 1
MSCI.NYSE 1
MCHP.NAS 1
LYV.NYSE 1
LOW.NYSE 1
LLY.NYSE 1
LHX.NYSE 1
KLAC.NAS 1
JPM.NYSE 1
HSBC.NYSE 1
HII.NYSE 1
HD.NYSE 1
GS.NYSE 1
GOOG.NAS 1
GEO.NYSE 1
GE.NYSE 1
FL.NYSE 1
F.NYSE 1
EQNR.NYSE 1
DEO.NYSE 1
D.NYSE 1
CVX.NYSE 1
CVS.NYSE 1
CMG.NYSE 1
BSX.NYSE 1
BRK-B.NYSE 1
BBD.NYSE 1
BAX.NYSE 1
BA.NYSE 1
AMD.NAS 1
ACM.NYSE 1
AAPL.NAS 1
PANW.NYSE 1
PBR.NYSE 1
SPGI.NYSE 1
TGNA.NYSE 1
TGT.NYSE 1
TJX.NYSE 1
TM.NYSE 1
TTWO.NAS 1
UNH.NYSE 1
UNP.NYSE 1
WBA.NAS 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
INTC.NAS -4
NXST.NAS -2
TSLA.NAS -4
VKTX.NAS -2
WTI.NYSE -3
CBRL.NAS -3
CVE.NYSE -3
CLF.NYSE 0
TOL.NYSE -2
TER.NAS -2
SHAK.NYSE 0
XP.NAS -1
LRCX.NAS -2
NSC.NYSE -2
HPE.NYSE -2
NVDA.NAS -1
NDAQ.NAS 0
MSCI.NYSE -1
MCHP.NAS 2
LYV.NYSE -1
LOW.NYSE 0
LLY.NYSE 1
LHX.NYSE -1
KLAC.NAS 0
JPM.NYSE -1
HSBC.NYSE -1
HII.NYSE -1
HD.NYSE 0
GS.NYSE -2
GOOG.NAS 1
GEO.NYSE -1
GE.NYSE 1
FL.NYSE 1
F.NYSE -1
EQNR.NYSE 1
DEO.NYSE 0
D.NYSE 1
CVX.NYSE 0
CVS.NYSE 0
CMG.NYSE 0
BSX.NYSE 2
BRK-B.NYSE 0
BBD.NYSE -3
BAX.NYSE 0
BA.NYSE 1
AMD.NAS -1
ACM.NYSE 1
AAPL.NAS 0
PANW.NYSE 0
PBR.NYSE 0
SPGI.NYSE 0
TGNA.NYSE 0
TGT.NYSE 1
TJX.NYSE -2
TM.NYSE 1
TTWO.NAS 0
UNH.NYSE 0
UNP.NYSE 0
WBA.NAS 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
INTC.NAS -195
NXST.NAS -9.6K
TSLA.NAS -2.3K
VKTX.NAS -830
WTI.NYSE -80
CBRL.NAS -289
CVE.NYSE -880
CLF.NYSE -40
TOL.NYSE -4.3K
TER.NAS -3.1K
SHAK.NYSE 379
XP.NAS -400
LRCX.NAS -3.6K
NSC.NYSE -10K
HPE.NYSE -910
NVDA.NAS -370
NDAQ.NAS 780
MSCI.NYSE -7.7K
MCHP.NAS 2.7K
LYV.NYSE -4.1K
LOW.NYSE -969
LLY.NYSE 1.1K
LHX.NYSE -3.8K
KLAC.NAS 5.8K
JPM.NYSE -562
HSBC.NYSE -1.4K
HII.NYSE -3.5K
HD.NYSE 118
GS.NYSE -1.5K
GOOG.NAS 574
GEO.NYSE -309
GE.NYSE 31K
FL.NYSE 629
F.NYSE -189
EQNR.NYSE 610
DEO.NYSE 9
D.NYSE 810
CVX.NYSE 83
CVS.NYSE 28
CMG.NYSE 450
BSX.NYSE 3.2K
BRK-B.NYSE -298
BBD.NYSE -110
BAX.NYSE -80
BA.NYSE 3K
AMD.NAS -3.1K
ACM.NYSE 2.6K
AAPL.NAS 1.7K
PANW.NYSE 1.4K
PBR.NYSE -19
SPGI.NYSE 1K
TGNA.NYSE -50
TGT.NYSE 1.4K
TJX.NYSE -7.7K
TM.NYSE 256
TTWO.NAS -221
UNH.NYSE 256
UNP.NYSE 269
WBA.NAS 8
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.70 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +4.31 USD
Perte consécutive maximale: -25.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 11:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.16 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 15:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 14:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.16 14:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 14:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AlphaFeed
30 USD par mois
-7%
0
0
USD
461
USD
1
26%
63
42%
100%
0.35
-0.55
USD
7%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.