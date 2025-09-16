SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DonkeyMA
Giuseppe Spoto

DonkeyMA

Giuseppe Spoto
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
120
Bénéfice trades:
89 (74.16%)
Perte trades:
31 (25.83%)
Meilleure transaction:
13.28 EUR
Pire transaction:
-20.57 EUR
Bénéfice brut:
443.98 EUR (98 268 pips)
Perte brute:
-419.02 EUR (85 174 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (69.13 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
69.13 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
13.07%
Charge de dépôt maximale:
11.34%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
77
Temps de détention moyen:
14 minutes
Facteur de récupération:
0.20
Longs trades:
72 (60.00%)
Courts trades:
48 (40.00%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.21 EUR
Bénéfice moyen:
4.99 EUR
Perte moyenne:
-13.52 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-23.77 EUR)
Perte consécutive maximale:
-39.83 EUR (2)
Croissance mensuelle:
2.50%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
27.83 EUR
Maximal:
122.97 EUR (11.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.23% (122.97 EUR)
Par fonds propres:
1.96% (20.91 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 46
XAUUSDx 31
GER40 26
JPN225 17
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 -3
XAUUSDx 11
GER40 10
JPN225 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 -5.7K
XAUUSDx 789
GER40 1.3K
JPN225 17K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.28 EUR
Pire transaction: -21 EUR
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +69.13 EUR
Perte consécutive maximale: -23.77 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ThinkMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

testing forward
Aucun avis
2025.09.18 08:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 11:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 13:14
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.16 13:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 13:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
