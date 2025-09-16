SignauxSections
Imre Sas

Sas

Imre Sas
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -52%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
106
Bénéfice trades:
87 (82.07%)
Perte trades:
19 (17.92%)
Meilleure transaction:
2.56 EUR
Pire transaction:
-26.13 EUR
Bénéfice brut:
14.43 EUR (7 606 pips)
Perte brute:
-32.66 EUR (14 201 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (9.67 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
9.67 EUR (27)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
7.90%
Charge de dépôt maximale:
197.34%
Dernier trade:
26 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
-0.69
Longs trades:
57 (53.77%)
Courts trades:
49 (46.23%)
Facteur de profit:
0.44
Rendement attendu:
-0.17 EUR
Bénéfice moyen:
0.17 EUR
Perte moyenne:
-1.72 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-0.91 EUR)
Perte consécutive maximale:
-26.34 EUR (2)
Croissance mensuelle:
-57.67%
Algo trading:
50%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.23 EUR
Maximal:
26.34 EUR (61.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
61.20% (26.34 EUR)
Par fonds propres:
60.85% (26.19 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XRPUSD 45
EURUSD 29
AUDUSD 15
XTZUSD 9
DOTUSD 3
AUDJPY 2
KSMUSD 1
ADAUSD 1
AUDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XRPUSD 0
EURUSD -19
AUDUSD -1
XTZUSD 0
DOTUSD 0
AUDJPY 0
KSMUSD 0
ADAUSD 0
AUDCHF 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XRPUSD 772
EURUSD -1.9K
AUDUSD -116
XTZUSD -4.6K
DOTUSD -130
AUDJPY -48
KSMUSD 0
ADAUSD -1.1K
AUDCHF 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.56 EUR
Pire transaction: -26 EUR
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +9.67 EUR
Perte consécutive maximale: -0.91 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.40 × 73
FusionMarkets-Live
0.68 × 56
RoboForex-ECN
0.69 × 556
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.79 × 96
FPMarketsSC-Live
0.83 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
0.94 × 79
Exness-MT5Real12
1.00 × 2
TitanFX-MT5-01
1.21 × 62
OneRoyal-Server
1.50 × 2
Coinexx-Live
1.57 × 14
BlueberryMarkets-Live
1.76 × 139
VantageInternational-Live 10
1.89 × 83
FxPro-MT5 Live02
1.98 × 96
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
Exness-MT5Real15
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.05 × 643
VantageInternational-Live 5
2.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live
2.18 × 233
ForexTimeFXTM-Live01
2.40 × 15
FundingTradersGroup-Server
2.45 × 33
VantageInternational-Live 4
2.46 × 13
Exness-MT5Real39
2.50 × 2
Bybit-Live
2.50 × 2
78 plus...
Aucun avis
2025.10.13 11:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 11:02
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 11:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.