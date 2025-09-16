Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AlgoGlobal-Real 0.00 × 1 GMI-Live12 0.00 × 6 XMGlobal-Real 15 0.00 × 3 QuantixFS-Live2 0.00 × 1 Exness-Real30 0.00 × 1 BenchMark-Real 0.00 × 2 FOXMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live07 0.00 × 3 BDSwissSC-Real01 0.00 × 5 USGFX-Live2 0.00 × 7 Tickmill-Live02 0.00 × 7 Pepperstone-Edge11 0.00 × 2 OANDA-v20 Live 0.00 × 5 Just2Trade-Real2 0.00 × 6 EquitiGroup-Live 2 0.00 × 16 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 1 AltairInc-Live 0.00 × 1 XMGlobal-Real 22 0.00 × 1 NgelPartners-Live 0.00 × 1 Lucrorfx-Live 0.00 × 5 TradersGlobalGroup-Live 2 0.00 × 7 VantageInternational-Live 4 0.00 × 29 ForexChief-Demo 0.00 × 3 ICMarkets-Live10 0.00 × 3 ValburyCapitalLtd-US01-Live 0.00 × 1 510 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou