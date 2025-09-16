SignauxSections
Marek Pawel Szczesny

Economic news and market patterns

Marek Pawel Szczesny
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -3%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
49
Bénéfice trades:
24 (48.97%)
Perte trades:
25 (51.02%)
Meilleure transaction:
39.22 PLN
Pire transaction:
-50.88 PLN
Bénéfice brut:
202.27 PLN (1 303 pips)
Perte brute:
-401.91 PLN (2 743 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (146.76 PLN)
Bénéfice consécutif maximal:
146.76 PLN (8)
Ratio de Sharpe:
-0.21
Activité de trading:
12.02%
Charge de dépôt maximale:
50.98%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
40 minutes
Facteur de récupération:
-0.78
Longs trades:
25 (51.02%)
Courts trades:
24 (48.98%)
Facteur de profit:
0.50
Rendement attendu:
-4.07 PLN
Bénéfice moyen:
8.43 PLN
Perte moyenne:
-16.08 PLN
Pertes consécutives maximales:
6 (-133.62 PLN)
Perte consécutive maximale:
-133.62 PLN (6)
Croissance mensuelle:
-2.77%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
255.75 PLN
Maximal:
255.75 PLN (3.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.55% (255.75 PLN)
Par fonds propres:
0.81% (57.76 PLN)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.pro 26
USDCAD.pro 9
USDJPY.pro 5
GBPUSD.pro 3
NZDUSD.pro 2
GBPAUD.pro 2
EURAUD.pro 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.pro -14
USDCAD.pro -39
USDJPY.pro -6
GBPUSD.pro -13
NZDUSD.pro 1
GBPAUD.pro -10
EURAUD.pro 22
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.pro -266
USDCAD.pro -869
USDJPY.pro -125
GBPUSD.pro -270
NZDUSD.pro 9
GBPAUD.pro -366
EURAUD.pro 447
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +39.22 PLN
Pire transaction: -51 PLN
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +146.76 PLN
Perte consécutive maximale: -133.62 PLN

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDATMS-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.19 01:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 09:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.16 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Economic news and market patterns
30 USD par mois
-3%
0
0
USD
7K
PLN
2
100%
49
48%
12%
0.50
-4.07
PLN
4%
1:100
