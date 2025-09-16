SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / EXCEL SYSTEM
Manuel Perini

EXCEL SYSTEM

Manuel Perini
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 38%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
156
Bénéfice trades:
88 (56.41%)
Perte trades:
68 (43.59%)
Meilleure transaction:
157.52 EUR
Pire transaction:
-192.95 EUR
Bénéfice brut:
1 882.87 EUR (927 475 pips)
Perte brute:
-1 169.94 EUR (459 127 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (109.45 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
177.62 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
81.96%
Charge de dépôt maximale:
95.00%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
3.14
Longs trades:
110 (70.51%)
Courts trades:
46 (29.49%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
4.57 EUR
Bénéfice moyen:
21.40 EUR
Perte moyenne:
-17.21 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-102.89 EUR)
Perte consécutive maximale:
-203.40 EUR (2)
Croissance mensuelle:
21.92%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
112.94 EUR
Maximal:
227.11 EUR (20.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.37% (227.11 EUR)
Par fonds propres:
9.04% (243.71 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USTEC 37
EURSGD 31
XAUUSD 29
JP225 23
DE40 18
GBPJPY 16
EURUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USTEC 378
EURSGD -57
XAUUSD 301
JP225 142
DE40 72
GBPJPY -23
EURUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USTEC 81K
EURSGD -891
XAUUSD 5.6K
JP225 361K
DE40 24K
GBPJPY -902
EURUSD -29
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +157.52 EUR
Pire transaction: -193 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +109.45 EUR
Perte consécutive maximale: -102.89 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.10 × 20
FusionMarkets-Live
0.61 × 18
RazeGlobalMarkets-Server
0.89 × 18
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.95 × 21
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
VantageInternational-Live 10
1.10 × 20
FxPro-MT5 Live02
1.18 × 28
BlueberryMarkets-Live
1.27 × 26
FundingTradersGroup-Server
1.40 × 10
DooTechnology-Live
1.69 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.85 × 185
TitanFX-MT5-01
2.00 × 32
TradeMaxGlobal-Live
2.16 × 62
Darwinex-Live
2.24 × 34
RoboForex-ECN
2.45 × 2191
VantageInternational-Live 5
2.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
2.99 × 173
Exness-MT5Real28
3.00 × 1
Exness-MT5Real38
3.00 × 1
OneRoyal-Server
3.00 × 1
66 plus...
Aucun avis
2025.09.23 20:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 19:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 08:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
