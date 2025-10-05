SignauxSections
Yuji Nishio

Goldreaper

0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
0%
XMTrading-MT5 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
193
Bénéfice trades:
128 (66.32%)
Perte trades:
65 (33.68%)
Meilleure transaction:
90 089.00 JPY
Pire transaction:
-63 379.00 JPY
Bénéfice brut:
965 778.00 JPY (80 639 pips)
Perte brute:
-485 063.00 JPY (44 819 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (81 321.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
224 476.00 JPY (5)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
3.08
Longs trades:
132 (68.39%)
Courts trades:
61 (31.61%)
Facteur de profit:
1.99
Rendement attendu:
2 490.75 JPY
Bénéfice moyen:
7 545.14 JPY
Perte moyenne:
-7 462.51 JPY
Pertes consécutives maximales:
7 (-156 195.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-156 195.00 JPY (7)
Croissance mensuelle:
42.42%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8 474.00 JPY
Maximal:
156 195.00 JPY (16.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 JPY)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 193
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +90 089.00 JPY
Pire transaction: -63 379 JPY
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +81 321.00 JPY
Perte consécutive maximale: -156 195.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-MT5 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Running Gold risk per trade

NO martingale

SL on each trade

2025.10.05 07:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 07:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 07:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 07:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 18:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.15 18:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 18:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
