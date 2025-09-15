SignauxSections
Fakar Suhartami Pratama

Goat V2 Seccio

Fakar Suhartami Pratama
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3333 USD par mois
croissance depuis 2025 51%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
359
Bénéfice trades:
235 (65.45%)
Perte trades:
124 (34.54%)
Meilleure transaction:
53.15 USD
Pire transaction:
-37.32 USD
Bénéfice brut:
825.29 USD (481 700 pips)
Perte brute:
-592.63 USD (416 584 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (11.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
73.77 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
3.52%
Charge de dépôt maximale:
178.26%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
74
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.25
Longs trades:
191 (53.20%)
Courts trades:
168 (46.80%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
0.65 USD
Bénéfice moyen:
3.51 USD
Perte moyenne:
-4.78 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-94.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-94.90 USD (6)
Croissance mensuelle:
26.34%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.11 USD
Maximal:
103.60 USD (15.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.94% (103.49 USD)
Par fonds propres:
76.70% (502.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 359
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 233
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 65K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +53.15 USD
Pire transaction: -37 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +11.18 USD
Perte consécutive maximale: -94.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
12.09 × 4221
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
v2
Aucun avis
2025.09.23 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.18 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.