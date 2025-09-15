SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Super
Jorge Albertano Luviano

Super

Jorge Albertano Luviano
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2025 122%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
931
Bénéfice trades:
739 (79.37%)
Perte trades:
192 (20.62%)
Meilleure transaction:
11.47 USD
Pire transaction:
-13.16 USD
Bénéfice brut:
1 102.14 USD (118 726 pips)
Perte brute:
-372.74 USD (37 545 pips)
Gains consécutifs maximales:
51 (47.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
47.52 USD (51)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
21.21%
Dernier trade:
24 il y a des minutes
Trades par semaine:
225
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
10.13
Longs trades:
385 (41.35%)
Courts trades:
546 (58.65%)
Facteur de profit:
2.96
Rendement attendu:
0.78 USD
Bénéfice moyen:
1.49 USD
Perte moyenne:
-1.94 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-72.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-72.01 USD (8)
Croissance mensuelle:
126.11%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.35 USD
Maximal:
72.01 USD (10.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.93% (72.01 USD)
Par fonds propres:
46.04% (461.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 199
EURJPY 151
GBPUSD 144
EURUSD 139
XAUUSD 89
USDCHF 75
NZDUSD 59
AUDUSD 57
EURGBP 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 157
EURJPY 104
GBPUSD 145
EURUSD 141
XAUUSD -8
USDCHF 96
NZDUSD 36
AUDUSD 35
EURGBP 23
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 20K
EURJPY 15K
GBPUSD 14K
EURUSD 14K
XAUUSD 1K
USDCHF 7.6K
NZDUSD 3.6K
AUDUSD 3.5K
EURGBP 1.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.47 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 51
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +47.52 USD
Perte consécutive maximale: -72.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.27 × 64
OctaFX-Real6
0.75 × 20
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.53 × 506
RoboForex-Pro-4
1.55 × 2030
RoboForex-Pro-5
1.69 × 2800
RoboForex-Pro-6
1.86 × 1523
VantageInternational-Live 9
3.67 × 207
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.95 × 653
RoboForex-Pro-3
5.01 × 80
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Scalping 8 pares
Aucun avis
2025.09.29 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.27 12:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 23:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 03:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

