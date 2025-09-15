SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AAA666
Nan Wang

AAA666

Nan Wang
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 -28%
TradeMaxGlobal-Live6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
704
Bénéfice trades:
462 (65.62%)
Perte trades:
242 (34.38%)
Meilleure transaction:
103.01 USD
Pire transaction:
-334.01 USD
Bénéfice brut:
2 387.29 USD (218 219 pips)
Perte brute:
-2 770.95 USD (344 042 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (18.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
172.19 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
68.39%
Charge de dépôt maximale:
36.22%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.50
Longs trades:
520 (73.86%)
Courts trades:
184 (26.14%)
Facteur de profit:
0.86
Rendement attendu:
-0.54 USD
Bénéfice moyen:
5.17 USD
Perte moyenne:
-11.45 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-23.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-354.11 USD (4)
Croissance mensuelle:
-58.20%
Algo trading:
68%
Prélèvement par solde:
Absolu:
383.66 USD
Maximal:
768.04 USD (128.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
67.23% (768.04 USD)
Par fonds propres:
76.50% (806.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 576
CHCUSD 117
HK50 4
NZDUSD 3
GBPUSD 2
XAGUSD 1
USDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 247
CHCUSD -619
HK50 6
NZDUSD -6
GBPUSD -8
XAGUSD -3
USDCAD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 10K
CHCUSD -140K
HK50 4.3K
NZDUSD -266
GBPUSD -193
XAGUSD -139
USDCAD -21
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +103.01 USD
Pire transaction: -334 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +18.73 USD
Perte consécutive maximale: -23.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 76
Aucun avis
2025.10.13 02:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 01:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 15:34
High current drawdown in 67% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 07:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 23:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AAA666
40 USD par mois
-28%
0
0
USD
763
USD
9
68%
704
65%
68%
0.86
-0.54
USD
77%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.