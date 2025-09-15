SignauxSections
Luis Fernando Campos Machado

Macro 11447

Luis Fernando Campos Machado
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2025 38%
Bybit-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
143
Bénéfice trades:
62 (43.35%)
Perte trades:
81 (56.64%)
Meilleure transaction:
13.63 UST
Pire transaction:
-7.92 UST
Bénéfice brut:
318.46 UST (31 978 pips)
Perte brute:
-287.37 UST (27 989 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (37.73 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
40.35 UST (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
27.82%
Charge de dépôt maximale:
35.32%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
46 minutes
Facteur de récupération:
0.60
Longs trades:
107 (74.83%)
Courts trades:
36 (25.17%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.22 UST
Bénéfice moyen:
5.14 UST
Perte moyenne:
-3.55 UST
Pertes consécutives maximales:
6 (-23.34 UST)
Perte consécutive maximale:
-23.34 UST (6)
Croissance mensuelle:
37.98%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.51 UST
Maximal:
52.22 UST (30.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.02% (52.10 UST)
Par fonds propres:
8.71% (13.96 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 143
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 31
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.63 UST
Pire transaction: -8 UST
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +37.73 UST
Perte consécutive maximale: -23.34 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 10:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 10:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 09:00
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 09:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 01:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 01:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 14:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 14:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 20:33
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 20:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 19:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 12:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 12:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 08:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 08:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 03:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 01:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.19 01:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Macro 11447
3000 USD par mois
38%
0
0
USD
200
UST
2
100%
143
43%
28%
1.10
0.22
UST
30%
1:500
