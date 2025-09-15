SignauxSections
Fu Qiang Chen

MT5 MIX UP BEST 202509

Fu Qiang Chen
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 69 USD par mois
croissance depuis 2025 -62%
easyMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 399
Bénéfice trades:
765 (54.68%)
Perte trades:
634 (45.32%)
Meilleure transaction:
26.73 USD
Pire transaction:
-53.16 USD
Bénéfice brut:
1 926.53 USD (189 723 pips)
Perte brute:
-2 441.52 USD (239 892 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (77.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
77.03 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
97.06%
Charge de dépôt maximale:
18.01%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.82
Longs trades:
370 (26.45%)
Courts trades:
1 029 (73.55%)
Facteur de profit:
0.79
Rendement attendu:
-0.37 USD
Bénéfice moyen:
2.52 USD
Perte moyenne:
-3.85 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-121.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-121.84 USD (25)
Croissance mensuelle:
-61.82%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
617.34 USD
Maximal:
626.71 USD (299.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
68.45% (626.71 USD)
Par fonds propres:
23.00% (141.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1345
AUDCAD 51
USDJPY 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -530
AUDCAD 49
USDJPY -34
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -52K
AUDCAD 2.1K
USDJPY -518
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.73 USD
Pire transaction: -53 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 25
Bénéfice consécutif maximal: +77.03 USD
Perte consécutive maximale: -121.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "easyMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

easyMarkets-Live
0.71 × 764
Welcome everyone to exchange, share, and learn together!
Aucun avis
2025.10.03 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 14:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 06:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 22:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 08:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 07:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 06:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 05:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 04:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 03:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.16 02:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.15 18:09
Share of trading days is too low
2025.09.15 18:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 18:09
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.15 13:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 13:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 13:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.15 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
