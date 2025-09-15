SignauxSections
Mario Bellanco Vaquero

GONADRI

Mario Bellanco Vaquero
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 18%
VTMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 991
Bénéfice trades:
1 590 (79.85%)
Perte trades:
401 (20.14%)
Meilleure transaction:
30.55 USD
Pire transaction:
-60.98 USD
Bénéfice brut:
2 822.89 USD (252 994 pips)
Perte brute:
-1 642.09 USD (143 160 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (19.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
103.17 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
59.44%
Charge de dépôt maximale:
8.34%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
999
Temps de détention moyen:
60 minutes
Facteur de récupération:
16.62
Longs trades:
1 031 (51.78%)
Courts trades:
960 (48.22%)
Facteur de profit:
1.72
Rendement attendu:
0.59 USD
Bénéfice moyen:
1.78 USD
Perte moyenne:
-4.09 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-40.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-60.98 USD (1)
Croissance mensuelle:
17.61%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 USD
Maximal:
71.04 USD (1.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.00% (71.16 USD)
Par fonds propres:
23.83% (1 681.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-ECN 1991
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-ECN 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-ECN 110K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.55 USD
Pire transaction: -61 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +19.29 USD
Perte consécutive maximale: -40.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Live signal of pamm invest in vtmarkets. You can invest from €50 and withdraw whenever you want. write me of t. me/gonadripamm
Aucun avis
2025.09.15 12:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 12:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copier

