Trades:
174
Bénéfice trades:
105 (60.34%)
Perte trades:
69 (39.66%)
Meilleure transaction:
15 798.16 RUB
Pire transaction:
-9 980.82 RUB
Bénéfice brut:
117 241.11 RUB (34 390 pips)
Perte brute:
-93 882.05 RUB (43 415 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (3 837.94 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
19 046.99 RUB (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
94.02%
Charge de dépôt maximale:
122.88%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.83
Longs trades:
99 (56.90%)
Courts trades:
75 (43.10%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
134.25 RUB
Bénéfice moyen:
1 116.58 RUB
Perte moyenne:
-1 360.61 RUB
Pertes consécutives maximales:
7 (-10 643.76 RUB)
Perte consécutive maximale:
-12 263.45 RUB (6)
Croissance mensuelle:
45.20%
Prévision annuelle:
548.40%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18 240.03 RUB
Maximal:
28 056.04 RUB (218.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
95.19% (27 594.87 RUB)
Par fonds propres:
21.57% (9 794.42 RUB)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|155
|USDJPYrfd
|18
|USDRUBrfd
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSDrfd
|291
|USDJPYrfd
|113
|USDRUBrfd
|-18
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSDrfd
|-1.1K
|USDJPYrfd
|2.3K
|USDRUBrfd
|-10K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Торговля основными парами
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
50 USD par mois
-64%
0
0
USD
USD
60K
RUB
RUB
126
0%
174
60%
94%
1.24
134.25
RUB
RUB
95%
1:40